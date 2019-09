CÂMARA DE ARACAJU APROVA 13 PROPOSITURAS NA SESSÃO DESTA QUINTA-FEIRA

Na manhã desta quinta-feira, 05, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovaram 13 proposituras sendo três Projetos de Lei, quatro Requerimentos, cinco Projetos de Decreto Legislativo e um substitutivo Projeto de Resolução.

Entre os Projetos de Lei aprovados em Redação Final está o de nº 36/2019, de autoria do vereador Jason Neto (PDT), reconhece como patrimônio histórico e cultural, o edifício Estado de Sergipe – Maria Feliciana.

Já em 1º votação estava o de nº 287/2018, de autoria do vereador Zezinho do Bugio (PTB), que institui a igualdade nas premiações para atletas de gêneros distintos nos eventos desportivos realizados com recursos municipais.

Dos Projetos de Decreto Legislativo aprovados estava o de nº 35/2019, de autoria de Isac Silveira (PCdoB), que concede título de Cidadania Aracajuana ao senhor Estélio Henrique Martin Dantas.

