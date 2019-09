Samuel parabeniza comando e associações por discutirem pautas da PM

05/09/19 - 15:03:44

O deputado estadual capitão Samuel Barreto, usou as redes sociais para parabenizar o comando da Polícia Militar e as Associações Unidas, que realizaram um encontro na manhã desta quinta-feira (05) para discutir as pautas dos militares.

Capitão Samuel diz que “torço e espero que cheguem a um entendimento”, afirmou o deputado. “Quero parabenizar o comando da polícia militar e as Associações Unidas que se reuniram na manhã desta quinta-feira, 05, para tratar das pautas da tropa da PM e dos Bombeiros relativo à 2019. Torço e espero que cheguem a um entendimento, com um projeto viável e que a gente possa apoiar, discutir, debater e abrir portas para aprovar benefícios para a família Militar”, concluiu Samuel.