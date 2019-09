COMÉRCIO NÃO FUNCIONARÁ NO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO, DIZ FECOMSE

05/09/19 - 13:50:23

O presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Sergipe (Fecomse), Ronildo Almeida, diz que o comércio não poderá abrir no sábado, 7 de setembro, ferido decorrente da Independência do Brasil. Segundo o dirigente sindical, a abertura nessa data não foi negociada na Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 do comércio e serviços, assinada recentemente.

“Na nossa Convenção Coletiva de Trabalho existem alguns datas de feriados acordadas com o setor patronal para que o comércio funcione. Entre elas, no entanto, não consta o feriado de 7 de setembro. Portanto, o comércio não deverá funcionar nessa sábado”, argumenta Ronildo Almeida.

O presidente da Fecomse espera que a classe patronal repeite o que foi acordado na Convenção Coletiva, mecanismo legal que rege as relações trabalhistas. Mesmo porque, avalia Ronildo Almeida, existe toda uma negociação, com conquistas e garantias asseguradas aos trabalhadores, em caso de abertura do comércio nos feriados – o que não foi acordado no caso específico do feriado de 7 de setembro.

“É importante que tenhamos discernimento e equilíbrio para discutir os interesses de todos, tendo como parâmetros os resultados e as conquistas obtidas através dos processos de negociação entre as entidades representativas de classe, patrões e empregados”, defende Ronildo Almeida.

