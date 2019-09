Correios lança selo alusivo à Semana do Brasil

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, que conduziu a obliteração do selo, destacou a importância da emissão para marcar o resgate do patriotismo e do potencial econômico nacional. “Utilizando as cores de nossa bandeira, essa emissão filatélica celebra a criação de um novo marco no calendário do comércio brasileiro, que se repetirá todos os anos. Como empresa de encomendas número 1 do país, estamos prontos para ajudar a movimentar o comércio e fortalecer a economia”, disse o dirigente.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a iniciativa da Semana do Brasil é uma oportunidade de mostrar a força do país e do povo brasileiro ao mundo. “Esse é o nosso Brasil, um país riquíssimo, que tem tudo para dar certo. Depende apenas de cada um de nós. Esse dia 7 é muito importante, pois é o momento que estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema: Ordem e Progresso”, discursou o presidente.

Também participaram do lançamento o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão; o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal, Luis Wajngarten; o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes; e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Os interessados em adquirir o selo personalizado poderão encomendá-lo em qualquer agência de Correios. Os selos serão enviados para o endereço informado pelo cliente. A peça também estará disponível na loja virtual dos Correios.

