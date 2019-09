Dia de Responsa levará pessoas para conscientização sobre beber com moderação

05/09/19 - 05:30:01

Cervejaria Ambev comemora décima edição da data e mobiliza funcionários de todas as suas unidades pelo Brasil para reforçar a importância do consumo inteligente de bebidas alcóolicas

Na sexta-feira (13), acontece o Dia de Responsa, evento anual da Cervejaria Ambev pela conscientização sobre o consumo inteligente de bebidas alcóolicas. Ao todo, mais de 30 mil funcionários da companhia, dona de marcas como Skol, Brahma e a água AMA, vão percorrer mais de 1 milhão de bares, restaurantes e supermercados pelo país. A iniciativa é celebrada ainda em outros 24 países pela AB InBev, grupo do qual a Cervejaria Ambev faz parte.

A campanha, que vem evoluindo a cada ano, contará desta vez com ações nas redes sociais da companhia, contribuindo para ampliar a reflexão sobre a necessidade de se beber com responsabilidade e gerar mais engajamento. Já durante a mobilização presencial, será distribuído às equipes dos pontos de venda um ‘toolkit’ contendo materiais informativos e de comunicação. Os funcionários receberão uma cartilha com orientações sobre consumo inteligente nos ‘bares de responsa’, além de um vídeo e cartazes com frases e efeitos visuais que remetem ao tema.

“Nós sabemos do nosso papel e não temos interesse no lucro que venha do consumo indevido dos nossos produtos. Por isso, defendemos que a discussão sobre consumo moderado seja cada vez mais presente na vida das pessoas para que possamos avançar na consolidação de uma cultura de responsabilidade e respeito quando falamos sobre bebidas alcóolicas. No Dia de Responsa, levamos essas mensagens tanto para quem vende quanto para os consumidores, com o objetivo de que esse conhecimento se multiplique”, diz Anna Paula Alves, responsável pela plataforma de Consumo Inteligente da Cervejaria Ambev.

O Dia de Responsa faz parte do Programa Ambev de Consumo Responsável. Lançada em 2003, a plataforma inclui iniciativas que fomentam políticas públicas e oferecem metas efetivas nas áreas de saúde, trânsito e educação. Essas ações contribuem com as metas globais da AB InBev para o consumo inteligente. Anunciados em 2015, os compromissos públicos têm como objetivo promover mudanças nos hábitos dos consumidores e criar uma cultura de moderação em todo o mundo.

Entre as metas divulgadas estão: o aumento da participação de produtos não alcoólicos ou com baixo teor de álcool no volume total de vendas da empresa para 20% até 2025; o investimento de, no mínimo, US$ 1 bilhão em campanhas e programas de conscientização dos consumidores nos próximos nove anos; a garantia de que, até 2020, todas as embalagens de cerveja trarão mensagens e orientações sobre o consumo inteligente; e a redução de até 10% do consumo nocivo de bebidas alcoólicas em nove cidades no mundo até 2020.

Sobre a Cervejaria Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, somos mais de 32 mil pessoas que dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalhamos juntos para garantir momentos de celebração e diversão. A Ambev é uma cervejaria inovadora e temos o consumidor no centro de nossas decisões e iniciativas. Nosso portfólio conta com cervejas, refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas reconhecidas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica, Fusion, do bem e AMA, a água mineral que destina 100% de seu lucro para projetos que levam acesso à água potável para famílias do semiárido brasileiro. Somente nos últimos cinco anos, investimos R$ 17,5 bilhões no país e deixamos um legado além dos investimentos com nossa ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois acreditamos que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.

Fonte Máquina Cohn & Wolfe