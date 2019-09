Edvaldo com a carga toda

05/09/19 - 00:01:48

Diógenes Brayner – [email protected]

Não há como questionar que a administração do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) ganha fôlego com a aprovação de um empréstimos de R$ 300 milhões, através do Banco Mundial, em um momento que a crise ronda todo o País, principalmente as capitais. A 13 meses das eleições municipais, os recursos vão fortalecer o nome de Edvaldo como um dos gestores que farão considerável número de obras em Aracaju, principalmente numa região que mais precisa de estrutura urbana.

Aracaju é uma das cidades que está no topo em termos de melhorias para a sociedade e, sem exagerar na concepção, que pode ampliar benfeitorias para comunidades carentes de apoio do poder municipal. Não dá para deixar de enxergar isso, porque se trata de um recurso alto, conquistado exatamente em momento que o País atravessa graves problemas financeiros. O empréstimo vai incrementar uma administração que já se revelava produtiva. Sem esquecer que atua com seriedade, transparência e cuidado com o dinheiro público.

Evidente que a oposição se preocupa. A gestão é eficiente e, provavelmente, o eleitorado pensará duas vezes para mudar o que vem dando certo, mesmo que os demais candidatos revelem capacidade de continuar a obra ou propor outro conceito administrativo, que não seja de uma ação que atenda interesses do aracajuano, hoje bem assistido nas áreas sociais mais importantes do município. Um provável debate político que ocorrerá durante a campanha próxima, haverá dificuldade no discurso de destruição da atual gestão, com argumentos que não sejam contundentes.

Em termos de filiação política, Edvaldo Nogueira se mantém no PCdoB, mas há chance de integrar outra legenda, de preferência o PDT. Ontem foi noticiado que ele teria mantido uma conversa com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, em Brasília, mas não aconteceu. A informação é que Nogueira não pretende tratar sobre eleições agora. Talvez espere o próximo ano para se movimentar, porque prefere continuar ligado à administração para não perder o foco de um mundo de obras que está projetado até o final do seu mandato.

Alguns nomes surgem como prováveis candidatos, inclusive o do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), que foi seu adversário em 2016. Dentro do seu bloco também tem quem se coloque disposto a disputar o pleito, como o ex-deputado Márcio Macedo, que seria de preferência do Partido dos Trabalhadores. Mas será difícil, porque também no PT tem quem apóie Edvaldo e até ocupe espaço no seu Governo. A decisão petista passará por uma discussão interna para que haja definição do candidato e se deve ocupar palanques opostos.

As eleições municipais de Aracaju podem ser bem recheada de bons candidatos, capazes de administrá-la. A maior dificuldade mesmo será convencer aos eleitores que Edvaldo Nogueira não fez boa administração e apresentar um projeto mais amplo, capaz de seduzir o cidadão.

Notícia é fake

Segundo informa o aplicativo G1 – Fato ou Fake – o texto que anuncia 15,3 mil demissões e fechamento de 1.513 agências dos Correios é fake.

*** É fato que os Correios estão na mira do programa de privatizações do Governo. Em abril Bolsonaro afirmou que já havia dado sinal verde para isso.

*** Esta coluna publicou essa informação checada pelo aplicativo G1 e admite que a notícia repassada seja falsa.

Boa notícia agora

Sergipe terá renda extra até final de 2019 da ordem de R$ 400 milhões, que são receitas das cessões onerosas a estados produtores de petróleo.

*** – As contas vão fechar no azul, informou o Capitão Samuel.

Não foi informado

Circulou ontem a informação de que o governador Belivaldo Chagas (PSD) faria mudanças em sua equipe ainda este mês.

*** Um assessor do Governo consultado sobre as mudanças, respondeu: “só sei que o governador sequer foi informado”, e sorriu.

Silêncio absoluto

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) retornou de férias e continua ‘zen’ em relação à política. Mantém absoluto silêncio e – segundo ele – não conversou com ninguém.

*** Quer manter por mais alguns dias o ritmo de férias e vai tratar de política mais à frente. “Estou sem tesão nesse momento para a política e sem tesão não há solução”, brincou.

*** Correligionários de JB esperam tratar com ele sobre o MDB e algumas cisões.

Sobre Edvaldo Nogueira

Jackson Barreto elogiou o trabalho do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) em Aracaju e diz que “os adversários dele estão morrendo de raiva, porque torcem pelo quanto pior melhor”.

*** – Edvaldo faz investimentos e deixa de lado o ódio e o rancor, para prosseguir com o seu trabalho em Aracaju, disse JB.

Sentimento interno

Segundo um influente membro do Partido dos Trabalhadores há um forte sentimento de candidatura própria à Prefeitura de Aracaju: “todo mundo está cuidando disso”, disse.

*** Acrescentou que depois da realização do PED a cúpula vai se reunir e elaborar um projeto para Aracaju. “Todos esperam esse momento”, disse.

Medidas emergenciais

O prefeito de Carmópolis, Beto Caju, anuncia ajustes duros nas contas públicas do seu município, para regularizar situações funcionais e economizar recursos.

*** Admite que a medida não agrada, mas todos têm que fazer sacrifícios para ajudar a manter os serviços essenciais à população.

Beto fará novos cortes

Beto Caju disse que fará novos cortes nas despesas com pessoal, para atingir o teto prudencial de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

*** Só com o INSS a dívida de Carmópolis supera R$ 38 milhões. Com a perda de receitas será necessário apertar o cinto para conseguir sobreviver.

Sem perspectiva

O senador Rogério Carvalho diz que as pessoas que começaram a sua vida profissional, não terão perspectivas.

*** Esta reforma da previdência vai reduzir o valor das aposentadorias em 20 a 30% do regime geral de previdência.

*** – Ou seja, dos mais pobres. Isso não é justo, é muito triste ver isso! Disse.

Abono salarial

Para Rogério, reduzir o número de pessoas que pode ganhar o abono salarial (Pis/Pasep) é a realidade desta reforma. “Hoje quem ganha até dois salários mínimos recebe”.

*** – Na proposta do Governo, isso só quem ganha até cerca de R$ 1.300. O que significa: exclui 12,7 milhões de pessoas do recebimento do abono, disse.

Terá sorteios?

O Sidiseme, um dos muitos sindicatos do funcionalismo de Estância, lançou campanha nas redes sociais pra convocar servidores à manifestação.

*** Há um detalhe: o convide veio acrescido da informação de que haveria sorteio de brindes como ferro elétrico, grill e camisetas. O sorteio seria para atrair manifestantes?

Não há certeza

O Sindiseme é presidido por Carlito do Psol, que é presidente estadual do partido e já anunciou candidato a prefeito de Estância.

*** Não há certeza de que Carlito do Psol convoca manifestação para defender direitos dos trabalhadores ou interesses de seu partido.

Problema em Lagarto

Lagarto pode sofrer sério problema de abastecimento de água nos próximos anos, por questões políticas lideradas pela prefeita Hilda Ribeiro e deputado Gustinho Ribeiro.

*** Há dificuldades para o início da obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga, no município.

Ainda sem definição

O ex-prefeito Ivan Leite (PRB), de Estância, disse ontem que não tem nenhuma definição quanto à candidatura da vice-prefeita Adriana Leite, sua mulher, à prefeita.

*** Não sabe ainda se Adriana vai compor com outro grupo ou se vai disputar a reeleição. Não há nada definido.

*** Ivan confirma que há algum tempo admitiu a possibilidade de compor com o ex-prefeito Carlos Magno (PSB).

Ivan pode disputar

A novidade mesmo nas conversas políticas para sucessão em Estância é a possibilidade, ainda em conversas iniciais, da candidatura do próprio Ivan Leite à Prefeitura.

*** Alguns aliados defendem uma chapa com Ivan a prefeito e Adriana Leite à vice. O casal é do PRB.

Vai muito mal

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) participou ontem da Comissão de Seguridade Social da Câmara. Chamou a atenção do parlamentar os contingenciamentos e os cortes no orçamento para 2020.

*** – O Governo não tem dinheiro para pagar o 13º Salário do Bolsa Família em 2019 e o orçamento de 2020 também é insuficiente, disse.

Cai troca de sigla

A Câmara Federal rejeitou ontem emenda apresentada pela deputada Renata Abreu (Podemos) de abertura de ‘janela’ ainda este mês, para troca de partidos.

*** A emenda propunha que os deputados saíssem e levassem os direitos que tinham na sigla anterior para a nova.

*** A derrubada da emenda frustrou o desejo de muitos parlamentares que pretendem trocar de legendas.

Gilmar ajuíza ação

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), candidato a prefeito de Aracaju, tomou uma decisão corajosa. Na próxima semana ajuíza ação para deixar o partido e migrar para outra sigla.

*** Mesmo assim ele mantém o silêncio e admite que a partir da ação o problema é do partido.

Um bom bate papo

Do blog do Noblat – O PT censura Bolsonaro por atacar o presidente do Chile Bachelet – e faz bem. Mas poupa Maduro que atacou Bachelet – faz mal.

Era esperado – Não causou surpresa a decisão do TRE-SE que cassou por unanimidade o mandato do deputado federal Bosco Costa, durante sessão realizada ontem.

Vai recorrer – Bosco Costa vai recorrer da decisão ao TSE e permanecerá no mandato até decisão em instância superior.

Tudo calmo – O vereador Dergivaldo Santos, de Cumbe, diz que está tudo calmo no município e que provavelmente terão dois candidatos a prefeito.

Apoia o vice – Dergivaldo particularmente apoia o atual vice-prefeito Louro de Vieira como candidato a prefeito: “não me vejo apoiando outro nome”.

Gestantes presas – Pesquisa mostra que gestantes que estão nas celas não conseguem prisão domiciliar e têm dificuldades nos presídios em que se encontram.

Quase pronta – A termoelétrica está ficando pronta para ser inaugurada o que é um novo marco para o desenvolvimento de Sergipe.

Sobre reforma – Senadores analisaram destaques da reforma da Previdência, e aprovaram apenas a previsão de que pensão por morte não pode ser inferior ao mínimo.