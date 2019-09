Edvaldo desmonta discurso da oposição ao agilizar entrega de obras

05/09/19 - 13:29:13

Enquanto vereadores e deputados estaduais se ocupam em utilizar a tribuna das casas legislativas para fazer discursos oportunistas contra a administração da capital sergipana, o prefeito Edvaldo Nogueira segue cumprindo compromissos e estreitando laços com a população aracajuana.

Há um mês, a vereadora Emília Corrêa ocupou a tribuna da Câmara de Aracaju para ‘repercutir e criticar’ uma entrevista que o prefeito Edvaldo concedera a uma rádio local quatro dias antes. Mostrando-se um tanto desinformada, a vice-líder da oposição no parlamento municipal afirmou que Edvaldo anunciou “não sei quanto milhões investidos em obras”.

“São ordens de serviço apenas sendo inauguradas, sem serem cumpridas, mas no próximo ano isso muda, tem coisa sendo retardada para ficar em cima da hora da urna”, afirmou Emília , mirando a câmera de vídeo da TV Câmara, que reproduzia seu discurso em rede aberta de televisão.

Leviana, a crítica feita pela vereadora Emília Corrêa, uma pretensa candidata a prefeita de Aracaju, não pontuou quais obras estariam sendo ‘retardadas’ com o objetivo de serem concluídas apenas no período pré-eleitoral de 2020, como insinuou a vereadora, em clara tentativa de confundir a população.

Também disposto a entrar na disputa para tentar suceder a Edvaldo Nogueira a partir da eleição municipal do próximo ano, o deputado estadual Rodrigo Valadares, que, tal qual um velho coronel é ‘dono’ de vários partidos, fez uso do mesmo expediente que a vereadora Emília Correa.

Do alto da tribuna da Assembleia Legislativa, mirando o repórter cinematográfico da TV Alese, que transmitia seu discurso em rede aberta de televisão, Rodrigo Valadares, falando diretamente ao prefeito de Aracaju, ao invés de dialogar com seus pares e com a população que o assistia, disse que Edvaldo deveria se preocupar em trabalhar, “pois é um prefeito preguiçoso”.

Entretanto, contrariando seus opositores, o prefeito Edvaldo Nogueira segue empenhado na administração da capital sergipana, acompanha de perto e cobra agilidade na execução das dezenas de obras cujas ordens de serviço assinou junto à população, como é o caso das obras de infraestrutura do loteamento Barroso, no bairro Farolândia, que serão entregues nesta sexta-feira, dia 6.

Com a conclusão desta importante obra estruturante, que drenou, saneou e pavimentou diversas ruas da localidade, um compromisso assumido pelo prefeito com os moradores do loteamento, Edvaldo esvazia o discurso, já um tanto oco, daqueles que lhe fazem oposição, com críticas que descambam para a distorção de informação e beiram a irresponsabilidade.

Em janeiro de 2018, Edvaldo foi ao bairro Farolândia e lá assinou as ordens de serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação das avenidas Caçula Barreto e Tarcísio Daniel, com a cobertura do Canal 3, e a urbanização da primeira etapa do Loteamento Barroso. Uma semana depois, o prefeito voltou ao Barroso e assinou a ordem de serviço ads obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação da segunda etapa do loteamento.

Pois bem. Considerando apenas o exemplo dos investimentos feitos no bairro Farolândia, para não me estender muito, Edvaldo entregou, pouco mais de um ano depois, em março deste ano, a conclusão das obras das avenidas Caçula Barreto e Tarcísio Daniel e, nesta sexta, entrega a conclusão das obras de infraestrutura do Barroso.

Embora tentem, os grupos que fazem oposição à gestão Edvaldo não conseguirão desconstruir, junto ao eleitorado aracajuano, o trabalho feito pelo prefeito em seu mandato atual. E, para desespero dos que sonham ‘tomar-lhe’ a cadeira de chefe do executivo municipal, Edvaldo acaba de conseguir aprovação para a Prefeitura financiar R$300 milhões e utilizar esses recursos na execução de obras na zona Oeste da cidade.

Por. Nélio Miguel Jr