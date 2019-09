Edvaldo trabalha, diz vereador, mas lamenta: “ele não recebe quem não for da base aliada”

05/09/19 - 08:32:57

O vereador Américo de Deus (Rede) embora tenha elogiado a administração do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), lamentou a falta de diálogo com o gestor, que segundo ele, “só recebe aqueles da base aliada”.

Américo de Deus, durante a entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, afirmou ainda que o prefeito tem trabalhado, embora não o apoie. “eu sei que não é possível fazer tudo, por isto, reconheço, que dentro do possível, Edvaldo tem trabalhado bem para melhorar a situação de Aracaju”.

O vereador lamentou que o prefeito não receba os vereadores que não sejam da base aliada, ao afirmar que já protocolou três ofícios solicitando uma reunião, porém Edvaldo Nogueira não responde. “Não posso apoiar um prefeito, que não recebe vereadores, por não serem de sua base de apoio. Já o encaminhei três ofícios solicitando um encontro para apresentar demandas da população, mas até agora não tive resposta”, contou o vereador.

Ao final da entrevista, Américo de Deus disse que espera que o eleitor se conscientize que, compra de votos é crime e que “o eleitor precisa ver o nosso trabalho. Eu por exemplo, recebi um pastor que me pediu apoio para me apoiar e ai eu disse para ele que não tenho dinheiro e não faço isso. Eu quero que as pessoas vejam o nosso trabalho”, afirmou.

Com informações do Jornal da Fan

Foto Gilton Rosas

Munir Darrage