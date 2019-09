Funcap divulga resultado do Edital do Intercâmbio e Difusão Cultural 2019

O Edital de Intercâmbio consiste na concessão de apoio a artistas, estudiosos da cultura, técnicos, agentes culturais, gestores culturais, empreendedores criativos, mestres e mestras dos saberes e fazeres populares ou tradicionais, com residência permanente no Brasil, individuais ou em grupo, para participarem de eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências, feiras de negócios e outras atividades culturais fora de sua localidade de residência, no Brasil ou no exterior