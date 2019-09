HOMEM MORRE AFOGADO NO RIO CONTIGUIBA NO QUINTAÉ EM LARANJEIRAS

05/09/19 - 14:18:22

Um homem ainda não identificado morreu no inicio da tarde desta quinta-feira (05) no Rio Contiguiba no Quintalé em Laranjeiras.

O corpo do homem aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi localizado por populares sobre umas pedras às margens do rio. Não há mais informações do que teria provocado o afogamento.