Inscrições abertas para o XX Encontro Estadual de Educação Física

05/09/19 - 06:54:20

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), informa que estão abertas as inscrições para o XX Encontro Estadual de Educação Física, com o tema ‘Currículo Sergipano, Educação Física e Movimento’. As inscrições vão até o dia 11 de setembro através do link disponível no site oficial da Seduc.

Este ano, o encontro estará focado no Currículo Sergipano por se tratar de uma importante política de ensino, contínua e integrada, que proporcione a todos uma articulação dos diferentes segmentos. A proposta também direciona para outras ações que serão desenhadas a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Desta forma, o Currículo de Sergipe deve se tornar o elemento norteador dos projetos político-pedagógicos a fim de mobilizar, engajar e fortalecer as redes de ensino.

Além de refletir o Currículo Sergipano, os profissionais terão a oportunidade de compartilhar ideias acerca da elaboração de planejamentos anuais, diante da normatização do currículo de Sergipe para o ensino fundamental; Implementação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio; Escola em Tempo Integral: currículo e práticas esportivas e discussões sobre a Educação Física com foco no componente curricular e nos projetos de área e projetos esportivos.

O encontro terá duas etapas. A primeira acontece entre os dias 20 e 21 de setembro, no Auditório da Universidade Maurício de Nassau, composta por conferência e mesas-redondas envolvendo especialistas em BNCC e do Currículo Sergipano. E ainda, a programação destinada à produção científica com a exposição de painéis das vivências na área da educação física. A segunda etapa ocorre no período de 7 a 9 de outubro, com cursos e oficinas, cujo objetivo é instrumentalizar docentes e discentes de Educação Física para atuar em sua prática profissional na escola e no desenvolvimento de projetos esportivos e projetos de área.

Conferencistas

Os conferencistas convidados para o XX Encontro Estadual de Educação Física são de diversos alinhamentos. No primeiro dia, o professor João Manoel de Faro Neto, redator da disciplina Educação Física do Currículo Sergipano, vai se debruçar sobre as reflexões acerca do tema. A Educação Infantil ficará por conta da professora Drª Núbia Josania Paes de Lira. No período da tarde, o professor Dr. Amaurí Aparecido Bassoli de Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá/PR, trará à luz das suas experiências a conferência Educação Física Escolar: da atratividade da prática descompromissada à atratividade da prática formativa. Para finalizar, a professora Ma. Kelly Araújo Valença Oliveira falará sobre Metodologias ativas e avaliação formativa: Papel do coordenador pedagógico e dos professores.

No segundo dia, o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ivaldo Brandão Vieira, falará na conferência sobre as perspectivas do esporte paraolímpico. Carolina da Silva Araujo, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), vai ministrar sobre o tema “A temática olímpica na escola e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais”. Para encerar a primeira etapa do encontro, as conferências irão tratar sobre a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do Ensino Médio e do Ensino Médio Integral, com o conferencista professor Msc. Joniely Cheyenne Moura Cruz.

Inscrição de trabalhos

A inscrição e a participação na modalidade pôster serão gratuitas. Poderão se inscrever como expositores professores das redes de ensino pública estadual, municipal, federal e particular; docentes das instituições de nível superior das redes pública e privada; alunos regularmente matriculados na graduação e na pós-graduação.

Para apresentação de pôsters serão aceitos Relatos de Experiência, Estudos de Caso, Pesquisas Bibliográficas, Pesquisas Qualitativas e Quanti-Qualitativas em andamento e concluídas, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, de acordo com os 10 eixos temáticos e outras instruções que constam nas normas disponibilizadas no link. Os projetos devem ser enviados por email para o endereço [email protected]

O XX Encontro Estadual de Educação Física também vai homenagear os professores por meio do Prêmio SEDUC – Professor EDF Destaque, visando incentivar o exercício do Professor de Educação Física da Educação Básica, através do reconhecimento das melhores práticas didático-pedagógicas implementadas pelos docentes na Rede Estadual de Ensino.

