Jornalista Xanda Brito é a mais nova Cidadã Aracajuana

05/09/19 - 13:57:55

Natural de Itabaiana, mas morando na capital desde o sétimo dia de vida, a jornalista e chefe da assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Alexandra da Costa Brito, é a mais nova Cidadã Aracajuana. A honraria foi entregue nesta quarta-feira, 4, data em que a homenageada comemora 51 anos de vida, pelo vereador Elber Batalha Filho (PSB), autor do requerimento.

O presidente da Casa Legislativa Municipal, Nitinho (PSD), também participou da cerimônia ao lado dos colegas parlamentares Lucas Aribé (PSB), Juvêncio Oliveira (DEM), Zé Valter (PSD). Também prestigiaram o ato o secretário Municipal de Assistência Social, Professor Bitencourt (PCdoB), que representou o prefeito Edvaldo Nogueira no ato, e o secretário Adjunto de Comunicação, Elton Coelho.

Em dia de comemoração dupla, aniversário e Título de Cidadã Aracajuana, a homenageada não conseguiu segurar a emoção deixando as lagrimas escorrerem pelo rosto a cada homenagem que recebia. “Estou muito feliz por esta homenagem e pelo carinho de cada pessoa que dedicou um pouco do seu tempo para prestigiar este ato demonstrando carinho por mim. Meus sentimentos transbordam e só tenho uma única palavra em mente, gratidão”, exaltou Alexandra Brito.

O autor do requerimento que agraciou Alexandra Brito com o título, falou sobre as motivações que levaram a fazer a solicitação da homenagem. “Xanda Brito é uma pessoa querida e que representa a comunicação do parlamento. Ele é a nossa voz sendo o canal de interlocução da comunicação institucional da Câmara com a sociedade. Uma pessoa que uni competência, simpatia, dedicação extrema e que tem sua história de vida construída em Aracaju merecida receber está justa homenagem”, declarou Elber Batalha.

Destacando a competência profissional e o amor pelo trabalho como principais fatores que credenciaram a homenageada, o presidente da Câmara afirmou que Xanda é uma amiga de muitos anos. “Xanda é uma amiga de muitos anos, desde o tempo que morava na Rua São Cristóvão e Simão Dias, que ela morava próximo a minha casa, e a gente conviveu boa parte da infância. Quando virei vereador reencontrei Xanda na Câmara como assessora do ex vereador Emanuel Nascimento. Xanda é uma grande mãe, esposa e amiga”, comentou Nitinho.

A amiga Magna Santana definiu a homenageada como a irmã. “Este título é um reconhecimento pelo carinho e o amor que Alexandra tem pelo jornalismo referendando toda esta trajetória profissional e hoje é um dia mais que especial, é o aniversário dela. E nos enquanto colegas, e irmã, porque a tenho como irmã, fico muito feliz porque ela é merecedora”.

Transparecendo a emoção de presenciar a mãe receber uma grande homenagem, Rafaela Costa Andrade Monteiro, era só felicidade. “Minha mãe fala deste título há muito tempo e hoje chegou o dia, me faltam até palavras. Só posso dizer que estou muito feliz, ansiosa e nervosa”, disse.

Histórico

Alexandra da Costa Brito, filha de Maria Márcia da Costa Brito e João Teles de Brito (in memorian), nasceu na Maternidade São José, em Itabaiana, no dia 4 de setembro de 1968. No município serrano, morou apenas 7 dias, tempo que permaneceu na maternidade. Casada com o corretor de seguros Fábio Lucas Andrade Monteiro, é mãe de Rafaela Costa Andrade Monteiro.

Cresceu e estudou em Aracaju, residindo nos bairros 18 do Forte, Conjunto Castelo Branco, 13 de Julho, Centro, Conjunto Augusto Franco e atualmente no Luzia. Iniciou sua vida acadêmica no extinto Educandário Gurilândia Feliz, passando pelo Educandário Nossa Senhora da Purificação, Colégio Tobias Barreto, Colégio Atheneu Sergipense e Unificado. Ingressou na então Faculdade Tiradentes no ano de 1986, no curso de Jornalismo, praticamente no mesmo período em que começou a trabalhar na Gráfica Universal e Escritorial (do já falecido Pedro Evangelista de Castro) como auxiliar de contabilidade e posteriormente como auxiliar de departamento pessoal, aonde permaneceu até se formar.

Jornalista desde 1990, com pós-graduação em Jornalismo Político e Econômico pela Universidade Tiradentes, e com especialização em Comunicação e Marketing Empresarial (em andamento) pela Faculdade Amadeus (Fama) Alexandra Brito já trabalhou como revisora no extinto Jornal de Sergipe, assessora no Sindicato dos Petroleiros SE/AL (Sindipetro), repórter do Fax-Aju na Textu´s Publicidade, editora e chefe de reportagem na TV Sergipe, professora na Universidade Tiradentes, editora política no Correio de Sergipe e repórter/editora de Cidades por 8 anos no Jornal da Cidade. Durante dois anos, foi responsável pelo informativo da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies).

Também foi diretora de Comunicação do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe (Sindijor/SE), ao qual é filiada desde que ingressou na profissão.

Através da empresa Âncora Comunicação, respondeu pela Assessoria de Imprensa da Somese – onde já editou várias publicações, inclusive o catálogo 70 Anos da Somese – até abril de 2009, respondeu pela Assessoria de Imprensa da Unimed Sergipe por 4 anos e responde pela Assessoria de Imprensa da Clínica Onco Hematos e da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest/SE).

Em 2006, o seu currículo esteve entre os dez pré-selecionados em meio a 570 enviados, na disputa pelo cargo de Assessor de Comunicação, para o Ministério Público Federal em Sergipe. Em março de 2009, assumiu a Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Aracaju, onde permaneceu até janeiro de 2013.

Também respondeu pela Assessoria de Comunicação da Funcaju de maio de 2013 até abril de 2014, saindo para assumir o mesmo cargo, na Secretaria Municipal de Saúde, aonde permaneceu até janeiro de 2017. No mesmo mês, voltou a assumir o cargo ocupado anteriormente na Câmara Municipal de Aracaju.

Foto Gilton Rosas

Por Danilo Cardoso