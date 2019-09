LAÉRCIO DEFENDE SETOR DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A AUMENTO DE IMPOSTOS

05/09/19 - 18:53:58

O deputado federal Laércio Oliveira defendeu na Folha de São Paulo, que o setor de serviços não pode ter aumento de impostos, como está previsto na PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados. “O Brasil tem 13 milhões de desempregados e o setor de serviços que mais emprega e que tem potencial, com o crescimento da economia, para absorver esta mão de obra atualmente ociosa não pode ser penalizado. Um dos desafios da reforma Tributaria é exatamente a geração de empregos e por isso apresentei uma emenda à Reforma Tributária para corrigir o problema”, informou Laércio.

A Folha de São Paulo destacou que o setor de serviços reuniu a assinatura de 238 deputados em apoio a uma emenda que diminui suas alíquotas na reforma tributária em tramitação na Câmara dos Deputados. “A sugestão, do deputado Laércio Oliveira define que bens intangíveis só podem ser tributados com alíquota de até 30% da cobrada dos bens tangíveis. A proposta da Câmara prevê a criação de um imposto único sobre o consumo com alíquota ao redor dos 20%”, informou a matéria.