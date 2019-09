Mulher é presa por aplicar golpes se passando por tia da criança atropelada no interior

05/09/19 - 10:54:02

Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante Maria Gerinalda dos Santos Cardoso. Ela foi flagrada se passando por tia de uma criança que foi atropelada na cidade e comercializando santinhos com o nome da vítima. O caso ocorreu na tarde da quarta-feira, 4.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, uma tia da criança compareceu a delegacia informando que uma mulher estava no Centro da cidade vendendo os santinhos. Ela, inclusive, chegou a ser abordada pela mulher oferecendo os santinhos. Na unidade policial, foram apresentadas fotos da situação.

Diante da informação, as equipes iniciaram as buscas e localizaram a suspeita. Com ela, foram encontrados 117 santinhos e a quantia de R$ 339,30. A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde disse que tinha chegado à cidade e iniciado a comercialização para ajudar um sobrinho em Pernambuco.

Ela disse ainda que desconhecia que uma criança com o mesmo nome tinha sido atropelada na cidade, e que utilizava o dinheiro para ajudar pessoas necessitadas e pagar estadia. No entanto, uma amiga da suspeita foi contactada e não confirmou a história e disse desconhecer a criança.

A suspeita foi presa em flagrante pela prática de estelionato e ficará à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP