NÃO É COISA DA OPOSIÇÃO QUANDO MOSTRAMOS CAOS NA SAÚDE, DIZ VEREADORA

05/09/19 - 14:39:23

Emília Corrêa: “Não é coisa da oposição quando a gente mostra o caos na saúde, é a realidade da nossa cidade”

Através de um vídeo em que a população reclama sobre a falta de especialistas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) da capital, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) cobrou, na Tribuna da Câmara de Vereadores, explicações da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA).

“Fiz questão de mostrar o vídeo antes mesmo de iniciar minha fala para não virem dizer que só estou criticando por ser da oposição. Não sou eu que estou dizendo, vocês estão comprovando a realidade sofrida da população da nossa cidade”, declarou Emília Corrêa.

Durante o pronunciamento, a vereadora que mesmo diante de tantos descasos a gestão insiste em dizer que está ‘tudo bem’, e que está ‘trabalhando’ para oferecer os melhores serviços na saúde em Aracaju.

“Ainda querem tentar justificar o injustificável, como fez o assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Alberto Jorge, se enrolou todo, mas até que foi bem educado, talvez porque estava respondendo ao povo, porque quando é comigo, ele esquece que é assessor de comunicação e acha que é político partindo para falta de educação”, ressaltou.

Aparte

Em aparte, o vereador Elber Batalha (PSB) compactuou do mesmo pensamento da vereadora Emília Corrêa. “Com todo respeito que tenho aos jornalistas, mas tenho evitado de debater com assessor de comunicação de secretarias. Diferentemente deles, nós estamos aqui pela escolha da população e eles, no exercício da profissão, vão ter que defender, neste caso a prefeitura, até pena de morte, porque é o emprego dele. Só não enxerga o caos que está a saúde do nosso município quem não quer”, afirmou.

Por Andrea Lima

Foto Gilton Rosas