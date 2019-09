Operação Tapa Buraco segue em 11 rodovias do estado

Ação emergencial é executada em várias regiões do estado para garantir a trafegabilidade

A operação tapa buraco prossegue em onze trechos de rodovias estaduais. O trabalho emergencial é para amenizar os danos causados pelas chuvas e tempo de vida da malha viária, além de melhorar as condições de trafegabilidade.

Os serviços, realizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) como órgão executor, avançam em vários trechos dos municípios sergipanos.

Em Estância, da entrada da cidade pela SE 100 até a BR 101, na entrada da Praia do Abais, a operação realiza os serviços de melhorias da vias. Os outros trechos onde os serviços são realizados são a SE 160, entre Itaporanga D’ Ajuda e Lagarto; na SE-240, na Praia do Jatobá até Maruim; também na SE-170 que liga Feira Nova à Graccho Cardoso; e na SE-220/BR-101 à Aquidabã.

Na SE 290, que liga Tobias Barreto ao município de Poço Verde, e também na entrada do Povoado Ilha; na SE 255, trecho que liga Campo do Brito a Macambira; na SE 200, que liga Pacatuba à Brejo Grande; e na SE 240, que liga Ribeirópolis a Serra do Machado.

Outros serviços

Paralela à Operação Tapa Buraco, as equipes do DER desenvolvem outras atividades, a fim de garantir a segurança na trafegabilidade da malha viária. Na SE 175, do Povoado Mesinha ao povoado São Matheus, está sendo feito o serviço de patrolamento e recuperação de pavimentação asfáltica, serviço feito também na SE-317, entre os municípios de Monte Alegre de Sergipe e Porto da Folha.

Fonte e foto ASN