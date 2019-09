PC PRENDE MAIS 2 ENVOLVIDOS NO CRIME QUE TORTUROU IDOSO NO INTERIOR DO ESTADO

05/09/19 - 13:02:30

A Polícia Civil realizou a prisão de mais dois suspeitos envolvidos na tentativa de latrocínio contra um idoso, eles foram identificados como Clenilson Rufino de Almeida, conhecido como “Pedreiro”, de 36 anos e Ricardo Nascimento Cruz, o “Gangão”, de 23. Eles foram detidos no povoado Jabeberi.

No sábado, 31, a polícia já tinha prendido outro suspeito identificado como Carlos Daniel Menezes e apreendido um adolescente. Eles também são suspeitos de participação no crime contra o idoso.

Eles queriam dinheiro que a vítima supostamente teria guardado em casa. “Clenilson trabalhava como pedreiro na casa do idoso e tomou conhecimento que a vítima guardava uma quantia em dinheiro no local, e em contato com outros membros da quadrilha, acabou indicando como acharia a quantia e foram até o local e praticaram o crime”, disse o delegado Fábio Allan Pimentel.

SSP