Pesquisa da Prefeitura aponta queda de preços do gás de cozinha em Aracaju

05/09/19 - 06:43:31

Com o intuito de monitorar o mercado aracajuano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), promove, periodicamente, uma série de pesquisas comparativas de preço na capital. Coordenados pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), esses levantamentos objetivam auxiliar os consumidores na formação do consumo consciente e, o mais recente, realizado nesta quarta-feira, 4, coletou os preços do gás de cozinha em 26 estabelecimentos comerciais.

De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, os dados obtidos permitiram observar que o mês de setembro, quando comparado aos meses anteriores, apresenta o menor valor à vista encontrado para o produto pesquisado. “Enquanto nas demais pesquisas, realizadas nos meses de fevereiro, maio e julho, o preço coletado foi de R$70,00, neste levantamento o menor valor registrado foi de R$ 60,00”, indica Igor Lopes. Já o menor preço observado para compras realizadas com o cartão de crédito foi o mesmo em todas as pesquisas: R$75,00.

As pesquisas fazem parte da programação da Coordenadoria de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju. A coordenadora do setor, Grazielle Nery, explica de que forma são realizados os levantamentos. “Visitamos estabelecimentos localizados na capital, onde os fornecedores são questionados sobre os preços praticados para pagamento à vista e os praticados para venda por meio do cartão de crédito”, aponta. A coordenadora ressalta que, desde 2017, a distinção de preço a partir da forma de pagamento é autorizada pela Lei Federal Nº 13.455.

Vale ressaltar que as variações e preços apontados na tabela se referem aos valores encontrados no dia em que o levantamento foi realizado. Portanto, é possível que, no momento da compra, o consumidor possa se deparar com alteração, por conta de eventuais descontos, ofertas e promoções. Além disso, estabelecimentos de uma mesma rede de distribuição podem praticar preços distintos.

Acesse a tabela para conferir os estabelecimentos visitados, endereços e preços praticados de acordo com a forma de pagamento.

Atendimento

Para agendar o atendimento presencial na sede do órgão, o consumidor conta com o serviço de agendamento online, pelo qual pode marcar o dia e horário por meio do site procon.aracaju.se.gov.br. O serviço possibilita maior agilidade e eficiência para o atendimento, indicando, no calendário, os dias e horários disponíveis. Em caso de dúvidas ou denúncias, é possível ligar para o SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Procon Aracaju está localizado na Av. Barão de Maruim, nº867, bairro São José.