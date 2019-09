PREFEITURA ALTERA BLOQUEIO NO TRÂNSITO DA AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO

A operação de bloqueio parcial da avenida Euclides Figueiredo, montada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), será alterada nesta sexta-feira, dia 6, devido ao avanço das obras de micro e macrodrenagem que a Prefeitura de Aracaju executa na região.

O trecho interditado, que, atualmente, termina no cruzamento da Euclides Figueiredo com Benjamin Constant (próximo à Madeireira Itabaiana), agora seguirá até o cruzamento com a rua A.

Com o novo ponto de bloqueio, o condutor que segue no sentido Aracaju/Nossa Senhora do Socorro terá que desviar para a avenida Benjamin Constant, entrar na rua H e seguir até a rua D, onde convergirá à esquerda para retornar à Euclides Figueiredo.

No sentido inverso (Nossa Senhora do Socorro/Aracaju), os veículos serão desviados para a rua José de Melo, devendo, na sequência, seguir pela rua Efrem Fernandes, acessar a Benjamin Constant e, depois, na rua G, retornar à Euclides Figueiredo.

A sinalização nas imediações da área da obra será devidamente adaptada. “Serão instaladas as placas de desvios e outras para melhor orientar os condutores. Lembro que todos devem redobrar a atenção ao passar pelo local e respeitar a sinalização para que não haja prejuízos ao fluxo de veículos e pessoas na região”, recomenda Diego Carvalho, coordenador de Sinalização da SMTT.

Já superintendente da SMTT, Renato Telles, lembra que esta é uma ação imprescindível para o andamento de uma obra importante para a população da zona norte de Aracaju. “Para amenizar os transtornos à mobilidade de quem passa no local todo dia, definimos esse plano de circulação provisório e vamos continuar com agentes de trânsito diariamente na área para orientar as pessoas sobre as mudanças”, afirma.

Transporte Público

Devido às alterações no trânsito, o itinerário das seguintes linhas de ônibus do serviço de transporte público de Aracaju que circulam pela avenida Euclides Figueiredo será alterado:

002 – Fernando Collor/D.I.A.

003 – João Alves/Orlando Dantas

020 – Piabeta/D.I.A.

030 – Marcos Freire I e III/D.I.A.

040 – Marcos Freire II/D.I.A.

040A – Marcos Freire II/Atalaia

063 – Albano Franco/Centro via Osvaldo Aranha

101 – Parque São José/Maracaju

102 – Soledade/Maracaju

104 – Alto da Boa Vista/Maracaju.

Como será?

Após a saída do Terminal Maracaju, os ônibus das linhas 002, 003, 020, 030, 040, 040A e 063 seguirão pela avenida Visconde de Maracaju, rua São Francisco de Assis, rua A e Av. Euclides Figueiredo.

Já os ônibus da linha 101 seguirão pela avenida Visconde de Maracaju, rua Maria Terezinha dos Santos Menezes (canal) e avenida. Euclides Figueiredo. A linha 102 seguirá pela rua São Francisco de Assis, rua A, avenida. Euclides Figueiredo (à esquerda), via de acesso ao bairro Soledade e avenida. Carlos Marques.

No sentido contrário, ou seja, dos bairros para o Terminal da Maracaju, após a avenida Euclides Figueiredo, os ônibus entrarão na rua José de Melo (à esquerda), rua Efrem Fernandes, Visconde de Maracaju (à esquerda), chegando ao Terminal.