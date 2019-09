PRESIDENTE DO DEM/SE, MACHADO PARTICIPA DE REUNIÃO EM BRASÍLIA

05/09/19 - 05:22:22

Nesta quarta-feira, 4, o presidente do DEM em Sergipe, o ex-deputado federal José Carlos Machado, participou de um importante debate em torno do fortalecimento do partido em todo o país.

A reunião contou com a presença do presidente nacional da sigla, o prefeito de Salvador, ACM Neto, que, segundo Machado, falou sobre a necessidade de os Estados fortaleceram seus Diretórios, para, assim, fortalecê-lo nacionalmente.

“Debatemos questões administrativas também, mas o assunto dominante foi o fortalecimento do DEM em todo o país”, ressalta Machado.

Antes da reunião, Machado e a senadora Maria do Carmo tiveram um encontro particular com ACM Neto, na qual trataram de ações para desenvolver o DEM no Estado. “Foi um encontro muito proveitoso, onde pudemos alinhar o projeto”, avalia.

Fonte e foto assessoria