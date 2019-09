Sete mil produtores rurais podem perder desconto na conta de energia

05/09/19 - 16:58:37

Governo Federal exige recadastramento de unidades consumidoras beneficiadas

O Governo Federal, por meio da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, instituiu a Resolução Normativa nº 800, de 19 de dezembro de 2019, obrigando as concessionárias de energia a efetuarem, a cada três anos, recadastramento dos clientes das classes rural irrigante e serviço público de bombeamento. O objetivo do recadastramento é a manutenção dos descontos tarifários concedidos a clientes destas classes.

Os consumidores que recebem o benefício e devem se recadastrar têm o seguinte perfil: Produtor de agropecuária rural ou urbana, Cliente Residencial rural, Cooperativa de eletrificação rural, Produtor Agroindustrial, Escola Agrotécnica e Aquicultura e irrigante.

Em 2019, as concessionárias devem recadastrar 1/3 das unidades dessas classes (em torno de 8 mil clientes). Na área de concessão da Energisa Sergipe, cerca de 24 mil clientes perfazem essas classes. Primeiramente estão sendo recadastrados clientes dos seguintes municípios: Lagarto, Salgado, Poço Verde e Simão Dias.

Nesses quatro municípios, há 9.282 consumidores que recebem o benefício, mas apenas 2.234 fizeram o recadastramento. Caso não sejam recadastradas na empresa até o dia 31 de outubro, cerca de 7 mil dessas unidades consumidoras perderão o benefício.

Em razão disso, a Energisa começou desde abril uma campanha de notificação e divulgação da necessidade do recadastramento. A empresa já enviou cartas a todos os clientes, entregou panfletos, enviou SMS, divulgou informações em sites de notícias e emissoras de rádios, dentre outras ações.

Diante da proximidade de término do prazo, preocupada com a baixa adesão no recadastramento, a Energisa enviou novos lotes de SMS aos clientes, com mensagem curta, objetiva e direta. O efeito foi imediato.

Por conta da comunicação eficaz, o secretário de Agricultura do Estado, representantes da Cohidro, Emdagro, de sindicatos de trabalhadores e municípios, além da assessoria de um deputado federal, estiveram na tarde desta quarta-feira, 4, na Energisa, a fim de buscarem mais informações sobre os requisitos exigidos pela Aneel.

Representantes do Departamento de Serviços Comerciais da Energisa (DESC) receberam os visitantes e esclareceram todas as dúvidas. Após essa reunião, várias ações serão tomadas pelos representantes das classes de consumidores, dentre elas a postergação junto à Aneel do prazo final para o recadastramento.

Para o Analista Comercial da Energisa Rivaldo Menezes, o encontro foi bastante proveitoso. “Tivemos a oportunidade de municiar de informações as pessoas que nos procuraram. O tema da reunião foi muito importante porque mexe com benefícios. Observou também a responsabilidade da Energisa sobre a necessidade do bom andamento do processo em si, colocamo-nos no lugar do cliente e, por empatia, sempre estaremos à disposição para esclarecer o que for possível”, afirma Rivaldo.

O Supervisor Comercial da Energisa Gilvan Barbosa destaca “Esta reunião foi ótima oportunidade para estreitar o relacionamento com o Governo do Estado. A interação entre o Poder Público e a Energisa é benéfica para os dois lados, mas, principalmente, para a população, tendo em vista que duas classes estão preocupadas com o bem-estar das comunidades rurais e com os benefícios a elas concedido. Ouvir as palavras de agradecimento do Secretário, que externou o seu contentamento e satisfação com qualidade do atendimento e dos esclarecimentos prestados, nos mostra que estamos no caminho certo e que cada vez mais estamos colocando em prática o Valor Cliente”.

Assessoria de Comunicação / Energisa Sergipe