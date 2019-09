VALOR ECONÔMICO DESTACA ESTUDOS QUE APONTAM IMPORTÂNCIA DE GASODUTOS

05/09/19 - 06:05:02

A costa de Sergipe é uma das áreas mais promissoras do país nas novas explorações de petróleo e gás natural e estudos recentes só reafirmam esse diagnóstico. De acordo com publicação do jornal Valor Econômico desta quarta-feira (04), com a abertura do mercado e o lançamento do programa Novo Mercado do Gás, do Governo Federal, investimentos bilionários em infraestrutura, segundo um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), devem acontecer nos próximos anos. E Sergipe está no radar desses investimentos.

Para o estado, a previsão é a construção de gasodutos para conectar o terminal de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), de propriedade da Golar, na Barra dos Coqueiros, ao sistema integrado de transporte do país. Além disso, a EPE também vê potencial para cinco novas rotas de escoamento de gás desde campos offshore até a costa: três novos gasodutos para o pré-sal (atualmente há três rotas, sendo uma delas ainda em fase de construção) e mais duas rotas no pós-sal, sendo uma delas no litoral de Sergipe e outro no Espírito Santo.

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, diz que o estudo da EPE consolida o que o estado tem apresentado em fóruns e eventos relacionados ao tema. “Temos mostrado para o Brasil e o mundo que Sergipe tem um grande potencial na área energética e do gás, e este estudo que será divulgado pela Empresa de Pesquisas Energéticas só comprova isso. A construção desses gasodutos será fundamental para o escoamento de todo esse gás que o Estado terá em breve, e contribuirá para atração de indústrias e de desenvolvimento para o estado”, observa o governador.

