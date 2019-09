ACESE e Contorno firmam parceria que garante desconto na compra de carros

06/09/19 - 05:26:17

Associados, dependentes e usuários do cartão de benefícios ACESE Total, a partir desta quinta-feira, 05, poderão adquirir automóveis abaixo do valor de mercado

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe firmou juntamente com a Contorno Veículos, uma parceria que garante uma tabela diferenciada na compra de veículos ofertados pela empresa, tanto para associados e dependentes, como para usuários do cartão de benefícios ACESE Total. A ação é inédita para a entidade.

A ação é a primeira de uma série de parcerias que estarão sendo chanceladas pela entidade. Segundo o presidente, Marco Pinheiro, a ação é benéfica para o setor automobilístico, da mesma forma que para a entidade.

“O ACESE Total garante descontos em diversos setores e produtos. Com essa ação, temos a garantia de que nosso associado, seus dependentes e até mesmo seus colaboradores tenham a possibilidade de adquirir seu automóvel, numa empresa com experiência no ramo e de confiabilidade para o cliente. É, para nós, uma ação inédita, que refletirá em benefícios direto a quem integra a ACESE e a torna uma entidade forte: nosso associado”, afirmou Pinheiro.

A ACESE tem opções e descontos significativos, atualizados periodicamente. Para mais informações, ligue (79) 3028-9549 e consulte as condições para associados e usuários do Cartão de Benefícios ACESE Total. Em breve, as informações estão também na página do cartão, em www.acese.org.br/acese-total.

Por Marcos Rodrigues Meneses