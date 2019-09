Almoço Somese convida Dr. Lomes Nascimento para palestrar

06/09/19 - 05:31:25

O médico, empresário e presidente do Grupo Lomes de Comunicação (Rádio Jovem Pan Aracaju), Dr. Lomes Nascimento, foi o palestrante dessa quinta-feira, 5, do Almoço Somese. O tema abordado foi: “A influência do rádio no momento político brasileiro”.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a palestra foi um importante momento de reflexão sobre a política de uma forma geral. “Trazer o colega para debater foi extremamente positivo e enriquecedor porque ele tem muita experiência e seu posicionamento é sério e com firmeza”, destacou Dr. Aderval.

O palestrante, Dr. Lomes Nascimento, acredita que a palestra foi bastante proveitosa e em sua opinião, a Somese tem que ser mais respeitada. “A presença de uma entidade como a Somese no contexto de decisões do Estado é fundamental e digo isso porque acontece em outros regiões. Ela tem que marcar mais presença e fazer valer o poder que os médicos têm”, enfatizou Dr. Lomes.

De acordo com o 1º vice-presidente da Somese, Dr. Hesmoney Santa Rosa, a palestra foi muito interessante porque o colega é uma pessoa independente e tem uma opinião forte e engrandece a classe médica. “Nós temos que ter mais colegas médicos participando da política e que possam lutar pelos direitos do médico, melhorias de trabalho e melhores condições da saúde da população em geral”, comentou Dr. Hesmoney.

Para o 2º vice-presidente da Somese, Dr. Raimundo Sotero, Dr. Aderval foi muito feliz por trazer Dr. Lomes para ser palestrante porque escuto a Jovem Pan e me parece que é única rádio independente do Estado. “Ele fala o que pensa e suas ideias são muito boas sobre as políticas municipal, estadual e nacional. Realmente, se destaca pela honestidade nas palavras, pela sinceridade de seus pensamentos e, principalmente, pelas posições firmes, independentemente de qualquer tipo de governante”, pontuou Dr. Sotero.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas