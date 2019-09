Centro Médico do Trabalhador realiza mais de 115 mil atendimentos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, localizada na zona norte da capital sergipana, atingiu a marca recorde de mais de 115.779 mil atendimentos realizados, em 07 meses de gestão do Centro Médico do Trabalhador.

De acordo com Jória Dias (Gestora Administrativa), os aracajuanos contam com uma unidade de saúde equipada com Raio-X, Eletrocardiograma, ultrassonografia e exames laboratoriais, assim aumentando as chances de o problema de saúde ser resolvido ali mesmo.

“As ações realizadas na unidade pelo Centro Médico do Trabalhador tem tornado o ambiente mais humanizado entre pacientes e corpo médico da UPA”, frisou Jória.

O excelente atendimento prestado pela UPA faz parte de um comprometimento do Centro Médico do Trabalhador para com o povo de Aracaju. Durante atual gestão, a população já pôde perceber que o serviço de humanização prestado é de muita relevância para a saúde pública de nosso município.

Estamos avançando e esse ritmo de trabalho será durante toda nossa gestão”, enfatizou Jória.

