Conselheiro Carlos Pinna profere palestra no Workshop do Legislativo

06/09/19 - 17:00:35

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Carlos Pinna, foi um dos palestrantes do Workshop do Legislativo, realizado nesta sexta-feira, 6, pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), que, na ocasião, celebrou dois anos de atividades. Também no evento, a conselheira Susana Azevedo foi homenageada.

Carlos Pinna abordou na palestra o tema “O Tribunal de Contas como órgão auxiliar do Legislativo Municipal no Controle da Execução da Lei Orçamentária”. Segundo ele, “é fundamental a valorização das escolas de governo que, na metade do século passado, se chamavam Escolas Coorporativas. O melhor trabalho acadêmico que se tem hoje é da professora Patrícia Verônica sobre as Escolas de Contas do Brasil”, disse Pinna, que presenteou a Escola do Legislativo, com o livro da diretora técnica do TCE/SE e com outras obras da literatura sergipana.

O Workshop, cuja abertura foi feita pelo presidente da CMA, vereador Nitinho, contou ainda com mais quatro palestras: “Combate à corrupção: Função do Legislativo”; “Caminhos e descaminhos da proteção ambiental no Brasil”, “Tributação e Desenvolvimento na época das reformas tributárias” e “O Controle Legislativo e a imunidade parlamentar”.

Homenagem

A conselheira Susana Azevedo recebeu uma homenagem especial da Escola do Legislativo pelos relevantes serviços prestados na vida pública. “Foi uma homenagem muito linda e emocionante. Fui vereadora de Aracaju por dois mandatos e acredito que o Legislativo foi a minha primeira escola porque tive condições de aprender muito de todas as áreas da administração pública. Este aprendizado carrego até hoje. Aproveito para parabenizar o diretor da Escola do Legislativo, Vander Costa, pelo trabalho magnífico e espero que exista uma parceria junto ao Tribunal da Contas para que as escolas possam trabalhar conjuntamente”, declarou a conselheira, que depois de vereadora foi deputada estadual por cinco mandatos.

Contribuição

O diretor da Escola do Legislativo, Vander Costa, destacou a contribuição do Tribunal de Contas. “O Tribunal é um órgão que sempre atua para garantir a transparência e a eficiência do setor público e hoje nos auxilia trazendo o conselheiro Carlos Pinna como palestrante e engrandece numericamente o nosso evento, haja vista, a sua larga experiência profissional e acadêmica. E a conselheira Susana Azevedo é muito pragmática, proativa e que está revolucionando a forma de trabalho do Tribunal de Contas de Sergipe”, disse Vander.

Estiveram presentes ainda o ex-governador do Estado, Jackson Barreto; o juiz de Direito, Manoel Costa Neto; o assessor jurídico da CMA, José Gomes, e o advogado Arício da Silva Andrade Filho.

Fonte e foto TCE