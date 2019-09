Criança de apenas 7 é vítima de abuso sexual em escola de Nossa Senhora do Socorro

06/09/19 - 05:11:45

Uma criança de sete anos foi abusada sexualmente por um homem de 55 anos dentro de uma escola em Nossa Senhora do Socorro.

O homem acusado de abuso sexual prestava serviço na escola onde a criança estuda, e foi indiciado por estupro de vulnerável, mas está em liberdade, já que não foi pedida a sua prisão preventiva. O pedido de prisão do acusado deve ser feito nas próximas horas pelo advogado da família da vitima.

O caso foi investigado pela delegada Maria do Socorro que concluiu o inquérito e remeteu à Justiça.

Após investigação do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), o homem foi identificado e indiciado, mas está em liberdade.

A mãe da criança prestou queixa no dia 22 de agosto e a situação só foi descoberta após ela desconfiar que algo estava errado com a filha e insistir para que a criança contasse o que aconteceu.

A menina de apenas sete anos filha foi submetida a um exame de corpo de delito a pedido da delegada que instaurou o inquérito policial no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro.

Por meio de nota, a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informou que assim que a Secretaria de Educação do município soube do caso e afastou o funcionário. Agora aguarda o desenrolar do processo, que corre em segredo de Justiça.