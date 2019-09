Definidas equipes que representarão Sergipe nos Jogos Escolares da Juventude 2019

06/09/19 - 13:01:05

Competição regional será realizada entre os dias 20 e 24 de setembro, em Natal (RN)

Já estão definidas todas as equipes nas modalidades coletivas e as respectivas categorias, que representarão o estado de Sergipe, na fase regional dos Jogos Escolares da Juventude-2019, que serão realizados entre os dias 20 e 24 de setembro, em Natal, capital do rio Grande do Norte. Na manhã desta quinta-feira (5), a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (Supee), reuniu no Auditório Murilo Dantas, os técnicos e dirigentes das equipes, que representarão Sergipe na competição regional.

Segundo a gestora da Supee, Mariana Dantas, a reunião teve como objetivo passar para os representantes dos colégios sergipanos, as determinações e normas que regem a participação de cada unidade de ensino na competição.

“A responsabilidade é muito grande para todos nós. Estamos aqui justamente para passar as instruções e orientações emanadas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento e dirimir todas as dúvidas. Portanto, o objetivo é que tudo saia como foi planejado, para que a participação do estado de Sergipe se revista de pleno sucesso”, afirmou a superintendente Mariana Dantas, que buscou traduzir o esforço dos técnicos presentes na reunião, diante da classificação nos 36º Jogos da Primavera e o futuro desafio, nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal.

Colégios participantes

A Segunda Etapa da Fase Estadual definiu as unidades de ensino que representarão o estado de Sergipe na competição, que reúne as modalidades esportivas coletivas. Estão classificadas as equipes de Basquete Categoria B Feminino IDFG, Basquete Categoria A Feminino IDFG, Basquete Categoria B Masculino Arquidiocesano, Basquete Categoria A Masculino CCPA, Voleibol Categoria B Feminino IDFG, Voleibol Categoria A Feminino Colégio Módulo, Voleibol Categoria B Masculino Arquidiocesano, Voleibol Categoria A Masculino Arquidiocesano, Futsal Categoria B Feminino CE Nelson Rezende de Albuquerque (Gararu), Futsal Categoria A Feminino IDFG, Futsal Categoria B Masculino IDFG, Futsal Categoria A Masculino CODAP (São Cristóvão), Handebol Categoria B Feminino CE Secretário Francisco Rosa, Handebol categoria A feminino EM Jaime da Silveira Carvalho (Itabaianinha), Handebol Categoria B Masculino Colégio Michelangelo e Handebol Categoria A Masculino IDFG.

Além de esclarecer as dúvidas dos técnicos que estiveram presentes, a reunião serviu para apresentar normas gerais e específicas a respeito do evento. Foram discutidos itens como uniforme, transporte, identificação, cuidados médicos, comportamento social dos alunos e tudo que gira em torno dos jovens atletas e suas respectivas delegações. Os assuntos foram apresentados pelo professor Eduardo Perlira, que será o chefe da delegação. A reunião contou ainda com as presenças do diretor, Flávio Mendonça e do professor Wendel Mota.

Reunião técnica

Os técnicos, que representaram os diversos colégios, puderam tirar suas dúvidas a respeito de possíveis mudanças, em relação ao ano anterior, buscando garantir a segurança de quem participará do evento.

Perguntado sobre a importância da realização de uma reunião como essa, o técnico de Voleibol do IDFG, João Andrade, afirmou que ela tratou de diversas questões, desde o translado até o funcionamento da competição, além de buscar solucionar problemas anteriores, como foi o caso do uso de uniformes por parte dos alunos.

Já o professor Kleber Quintela, coordenador de Educação Física e Esportes do Colégio Arquidiocesano, acredita que a importância se faz presente na segurança dos pequenos detalhes, além do esclarecimento para pais e alunos.

“Uma reunião importante, para o sucesso de um grande evento, como os JEJ’s. Tratamos de uniformes, hospedagem, transporte, toda estrutura referente à participação das unidades de ensino sergipanas no evento regional. Reunião necessária, pois tudo o que foi tratado aqui será repassado para os pais”, pontuou Quintela.

O professor Thiago Cerqueira representou o basquete feminino dos colégios CCPA e IDFG e elogiou o trabalho da Seduc, destacando a importância da reunião. “As coisas se modificam de ano para ano. Sempre que um detalhe é acrescentado ou suprimido, muda toda a sistemática da competição e isso a gente tem que passar para nossos alunos”, concluiu Thiago Cerqueira.

