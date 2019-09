“A reforma trabalhista foi uma balela”, diz senador Rogério

A comparação entre a expectativa vendida pelo governo de “salvar a nação” com esta reforma da previdência e a expectativa criada na época com a reforma trabalhista é a mesma para o Senador Rogério Carvalho (PT/SE).

Ele falou sobre o assunto durante uma entrevista na capital sergipana à Fan FM. Na ocasião, o Senador Rogério comentou sobre o que acha da PEC paralela.

“Um governo que está articulado dentro do Congresso fazendo pressão para que os parlamentares votem de acordo com os interesses do próprio governo, você acha que este governo vai deixar votar a PEC paralela?”, questiona o Senador que é da oposição.

E lembrou do colega do Maranhão que fez uma metáfora ao nome da PEC: “É a PEC da balela”, disse o Senador Rogério em referência à fala so Senador Weverton (PDT/MA) na CCJ.

Diante desta designação do Senador Weverton, Senador Rogério Carvalho comentou sobre a reforma trabalhista: “como foi na reforma trabalhista: uma balela. Isso no governo Temer. Disseram que iam mandar uma Medida Provisória para corrigir os abusos, e nada!”

Também foi assunto da entrevista a aprovação do bônus da cessão onerosa do pré-sal. O Senador Rogério desta vez, fez questão de agradecer aos colegas parlamentares e destacou que o critério de distribuição dos recursos é que foi definitivo para haver equidade com os estados mais pobres. Situação apresentada pela Frente Parlamentar Norte, Nordeste e Centro Oeste.

