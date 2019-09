Garibaldi e Gilmar pelo DEM

06/09/19 - 00:01:29

Diógenes Brayner – [email protected]

O deputado estadual Garibaldi Mendonça – MDB em trânsito para o DEM – entrou na vida pública com um foco: um dia ser prefeito de Aracaju. Tanto que a sua primeira disputa foi exatamente à Prefeitura da Capital. Não teve êxito, mas a partir daí elegeu-se vereador e em seguida está na Assembleia Legislativa já há alguns mandatos. Se tudo ocorrer dentro do que vem sendo planejado, ele não descartará a possibilidade de tentar administrar Aracaju disputando as eleições de 2020 pelo seu provável novo partido, o DEM.

Demonstra muita vontade para isso e o anima as conversas que vem mantendo e a busca pela legenda por nomes influentes na política sergipana, que tem boa referência na Capital. Claro que ele adotará todas as medidas de transferência de sigla, dentro de uma segurança jurídica. Sem receio de qualquer reação. Garibaldi se acha discriminado dentro do MDB e a favor dele tem uma atitude singular: tiraram-lhe o comando do Diretório Municipal em Aracaju sem sequer conversarem com ele. Dormiu presidente e acordou afastado. Um golpe que não caberia a um partido que lutou tanto pela democracia.

Garibaldi Mendonça não mudará de posição na Assembleia Legislativa e se manterá na base aliada ao governador. Mas, de qualquer forma, vai seguir orientação do DEM e levar o mandato seguindo o programa o projeto do partido, que considera “auspicioso”. O DEM tem o propósito de se recompor e obter musculatura suficiente para tentar, inclusive, o Governo do Estado em 2022. A legenda ressurge com um novo pensamento político e vai focar em mudanças e desfazer trilhas percorridas no passado, alterando a sua tendência para o centro direita.

Outros deputados estarão a caminho do partido. Zezinho Guimarães também se decidiu, até porque não tinha mais o menor espaço no MDB. Espera-se que Capitão Samuel siga o mesmo caminho, embora isso não esteja bem resolvido. Tendo à frente a senadora Maria do Carmo Alves e o presidente regional em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado, o DEM prepara suas bases para reconquistar o protagonismo político no Estado.

Mas não fica só por aí. O deputado estadual Gilmar Carvalho está saindo do PSC para se filiar no DEM. A decisão é concreta, a certeza ainda não em razão da tal segurança jurídica. Garibaldi e Gilmar podem formar chapa na disputa pela Prefeitura de Aracaju, apenas com um reparo: um ou outro só deixará o mandato parlamentar para se tornar vice-prefeito se assumir o cargo. É apenas uma ideia que depende do partido e da vontade dos dois.

Indústria destruída

O empresário Luciano Barreto, da Construtora Civil, disse ontem que a indústria da Construção Civil está destruída. Na área de obras públicas, em razão da situação econômica.

*** O Minha Casa, Minha Vida depende de uma definição do Governo Federal, que ainda vai decidir sobre a liberação de recursos.

Preocupação excessiva

Segundo Luciano, em relação às pequenas e médias obras, com recursos do Governo Federal, ficaram inviáveis executá-las. É que há uma preocupação excessiva com os preços pelos órgãos de controle.

*** – Isso torna as obras inviáveis e a consequência é o abandono ou paralisação das mesmas, disse Luciano acrescentando que “o Governo nas faz as contas para concluir e retoma sem recalcular os acréscimos de custo”.

Conversa no Palácio

Os deputados estaduais Garibaldi Mendonça e Zezinho Guimarães (ambos do MDB) foram ontem ao governador Belivaldo Chagas (PSD) e informaram que vão se filiar ao DEM.

*** Os dois disseram que não ficam mais no MDB “de jeito nenhum”. Belivaldo disse apenas que era uma decisão deles e que não poderia se envolver.

*** Mesmo no DEM, Garibaldi e Zezinho disseram que continuarão apoiando o Governo na Assembleia.

Gilmar pede afastamento

O deputado Gilmar Carvalho entra hoje, através do seu advogado, com pedido de desfiliação do PSC, para disputar a Prefeitura de Aracaju por outra legenda.

*** No documento, Gilmar alega dificuldade de convivência com membros e direção do PSC. O documento será protocolado no TRE.

Suplente não pede

O primeiro suplente de Gilmar Carvalho é Jairo de Glória (PRB) e disse que de “jeito nenhum tem interesse em buscar o mandato dele, porque entende que foi legitimado pelo povo”.

*** – Agora, se o Ministério Público ou a coligação fizerem isso, que façam. Mas da minha parte mesmo não tenho interesse, até porque convivi muito com Gilmar, disse.

*** – Entretanto, se as coisas acontecerem de forma natural e eu tiver de assumir, aí tudo bem, mas deixo a cargo do Ministério Público de da Coligação, concluiu.

Reunião sobre Aracaju

O presidente regional do PT, João Daniel, confirmou que depois da realização do PED o partido vai reunir lideranças de todas as correntes, exatamente para discutir candidatura própria ou não à Prefeitura de Aracaju.

*** Se dependesse apenas de João Daniel, o partido apoiaria a reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Está dentro do projeto

João Daniel disse que o PT está integrado a um projeto que vem desde Marcelo Déda, que esteve com Edvaldo Nogueira, o que passou a ser cumprido pelo mesmo grupo que o apoia até hoje.

*** Admite que o PT precisa de mais espaço para ajudar na administração.

*** A opção petista pode ser por outro nome forte para disputar a Prefeitura e quem vai decidir é a maioria do partido.

Terá resistência

A decisão sobre o PT integrar o bloco de apoio a Edvaldo Nogueira terá resistência por parte de segmentos importantes, porque lideranças do partido defendem candidatura própria.

*** São militantes influentes e que acham fundamental a presença do PT em palanque diferente, pra que o partido retorne ao comando da Capital. Acham isso estratégico para o pleito de 2022.

DEM também no bloco

O vereador Vinicius Porto (DEM), líder do Governo na Câmara, vê possibilidade do seu partido apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira à Prefeitura de Aracaju, lembrando que o Democratas participa do bloco do prefeito.

*** Lembra que o PCdoB votou em Rodrigo Maia (DEM) para presidente da Câmara e que Maia veio a Aracaju para conversar com Edvaldo sobre esse apoio.

No mesmo voo

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, retornou quarta-feira no mesmo voo de Edvaldo e trocaram palavras. Segundo Porto os dois já conversaram antes.

*** O líder do prefeito quer que Machado e Edvaldo se encontrem com mais frequência e busque entendimento para que o DEM integre o grupo de apoio.

Abuso de autoridade

O presidente Bolsonaro sancionou ontem a Lei de Abuso de Autoridade com 19 vetos ao texto enviado pelo Congresso Nacional.

*** Entre o abuso está a condução coercitiva, que é utilizar a medida de forma manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo.

*** Também é abuso submeter o preso ao uso de algemas quando estiver claro que não há resistência à prisão.

Café com política

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) e ex-deputado Valadares Filho (PSB) foram vistos ontem tomando café no hotel Del Canto. Conversaram muito sobre o passado, o presente e o futuro.

*** Foi no fundo um “Café com Política”. Os dois ficaram de se encontrar com maior frequência.

Rompendo tradição

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que o aparelhamento da PGR, rompendo a tradição da lista tríplice, “é o ponto mais recente da destruição dos mecanismos de combate à corrupção”.

*** – Cancela-se a tradição que garantiu denúncias contra poderosos e se resgata a triste figura do engavetador-geral da República, disse.

Um bom bate papo

Como girassol – Ex-ministro Carlos Ayres de Britto: “Ser como o girassol, que além de caule do astro-rei, é espantalho das sombras”.

Desejo atual – O ex-senador Eduardo Amorim não esconde que o seu desejo político de agora é disputar a Prefeitura de Itabaiana.

Puxar tapete – Jairo de Glória disse ontem que não é homem de puxar tapete de amigo. Referia-se a Gilmar Carvalho, que vai trocar de partido para disputa à Prefeitura.

Nos bastidores – Prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido) mantém silêncio sobre as eleições de 2020, quando disputa a reeleição. Mas atua bem nos bastidores.

Repassa recurso – Governo repassa R$ 443 milhões para o Minha Casa Minha Vida. A expectativa é que até a próxima semana sejam liberados mais R$ 100 milhões.

Não recusará – O deputado federal Fábio Henrique (PDT) não fala em disputar a Prefeitura de Socorro, mas não recusará caso seja convocado para isso.

Será feriado – Este sábado – 7 de Setembro – será feriado para o comércio. Agrada aos comerciários, mas chateia os comerciantes.

Fora da lista – Em nota dura, procuradores afirmam que estão de luto e que uma nomeação fora da lista tríplice é um “retrocesso institucional e constitucional”.

Mais fogo – Cantora Anita pensa que aparecer de calcinha e sutiã se vai conscientizar sobre os incêndios na Amazônia. Vai é provocar mais fogo…