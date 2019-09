TURISMO: HACKATUR ATRAI PARTICIPANTES PARA CRIAR SOLUÇÕES

Hackatur tem atraído participantes que pretendem criar soluções tecnológicas para o turismo sergipano

Evento será realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

“É essencial ter a oportunidade de participar e criar soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para um setor de grande valor, tanto econômico, quanto cultural, para a sociedade sergipana”. Essas são as palavras do professor de computação e influenciador digital, Gilton Ferreira, que é um dos inscritos no Hackatur 2019, evento que busca desafiar a criação de soluções tecnológicas para o turismo sergipano e que acontecerá entre os dias 13 e 15 de setembro, em Aracaju. Gilton conta ainda que está otimista em relação ao evento, que tem como propósito, criar negócios de alto impacto no setor turístico e acelerar seu processo de entrada no mercado.

A turismóloga e professora Laura Almeida é outra pessoa que já garantiu sua inscrição no evento e já tem ideias do que propor para o turismo sergipano. “Irei trabalhar os roteiros personalizados, desenvolvidos na minha tese de doutorado, como projeto de extensão na universidade, para estimular a concorrência entre agências de receptivo e agências normais existentes no estado. Tenho ainda a sugestão de um aplicativo de realidade aumentada (QR code) e uma plataforma para conectar turistas com anfitriões da cidade, sejam eles guias ou moradores locais”, explica.

O Hackatur 2019 será promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A ação faz parte do Projeto Investe Sergipe – Aracaju e Cânions do São Francisco e será realizado no Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), em São Cristóvão.

O secretário do Estado de Turismo e Comunicação, Sales Neto, ratifica a relevância do evento para a área do turismo sergipano. “O Hackatur é uma realização do Governo e do Sebrae, que é nosso parceiro e trabalha para a promoção do turismo sergipano. O evento faz parte do Investe Turismo Sergipe, projeto que estimula o investimento público e privado, o que irá beneficiar desde pequenos empresários a grandes associações turísticas do estado, além de promover a melhoria da oferta de produtos e serviços turísticos”, salienta.

Durante os três dias de evento, estudantes, professores, empreendedores, pessoas envolvidas com as atividades do turismo, programadores, desenvolvedores e profissionais de outras formações participarão de palestras, mentorias, desenvolvimento de soluções tecnológicas para negócios do setor turístico e avaliação das melhores criações e premiações. Além disso, os participantes poderão desenvolver protótipos funcionais de soluções para o mercado de turismo, e por fim serão contemplados com prêmios, a exemplo da participação na 5º edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE) incluindo a inscrição, passagem aérea e hospedagem.

As expectativas para o Hackatur são as melhores. Para o presidente do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), Brenno Barreto, participar deste evento como parceiro é algo especial. “Nosso papel, como Parque Tecnológico, é incentivar, principalmente, o empreendedorismo tecnológico e inovador. E ser parceiro de um evento do porte do Hackatur Sergipe é bem especial. O seguimento do Turismo, para o qual ele é voltado, é uma grande mola propulsora no desenvolvimento econômico do nosso estado e o SergipeTec, como agente promotor do desenvolvimento tecnológico, é claro que estaria participando dessa iniciativa”, afirma.

O presidente ainda comenta sobre como se dará essa parceria. “O Parque vai contribuir com a cessão da infraestrutura e apoio da nossa equipe na banca de mentoria e avaliação dos projetos desenvolvidos. Esperamos, ao final do Hackatur, poder pré-incubar essas ideias no nosso Parque e, assim, contribuir para o desenvolvimento turístico de Sergipe”, pontua.

Sobre a importância do evento, as analistas do Sebrae, Lara Andrade e Bianca Farias, esperam que o Hackatur traga soluções para as problemáticas do turismo sergipano. “Nesse projeto executamos a inovação da oferta turística, fizemos o mapeamento dos gargalos tecnológicos do turismo e a partir disso iremos promover outros eventos deste para que possamos colocar equipes com o objetivo de criar soluções tecnológicas, visando minimizar os gargalos”, afirma Bianca. “Se desenvolvermos as soluções para as problemáticas voltadas para o turismo, eu acho que iremos conseguir, através de métodos tecnológicos, resolvê-los”, completa Lara.

