LAÉRCIO LIBERA R$ 5 MILHÕES PARA SAÚDE DE ARACAJU E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

06/09/19 - 11:13:09

O deputado federal Laércio Oliveira conseguiu liberar para Aracaju, R$ 5 milhões para investimentos na saúde do município. Os recursos serão utilizados para a compra de equipamentos para ajudar no diagnóstico e prevenção de doenças, na realização de consultas e exames, na ampliação da vacinação, radiografias e em outros procedimentos, proporcionando um melhor atendimento aos aracajuanos. “Com mais estrutura, é possível reduzir as filas para a realização de exames e cirurgias”, explicou Laércio.

O parlamentar liberou ainda R$ 450 mil para os municípios de Tobias Barreto, Socorro, Estancia, Boquim e Campo do Brito para pavimentação de diversas ruas. Em Tobias Barreto os recursos serão para a pavimentação da rua Paulo Higino Reis, no bairro Pinheiro; em Campo do Brito será contemplado o Conjunto Lourival Mendes; em Capela, será reformada uma praça na sede do município.

“Quando investimos em infraestrutura, os recursos são utilizados para melhorar a qualidade de vida dos moradores dos municípios, de acordo com suas principais necessidades”, afirmou.