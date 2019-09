MAPA e Faese discutem parceria para implantar programa de irrigação em Sergipe

06/09/19 - 09:00:49

Com o objetivo de discutir a implantação de programas na área da irrigação e aliar esses programas à assistência técnica oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE, o presidente do órgão, Ivan Sobral, recebeu na últimaquinta-feira (05), os representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. A reunião aconteceu no Parque de Exposições João Cleophas, em Aracaju.

O coordenador Geral de Produção Sustentável do MAPA, Mychel Gomes de Sá Ferraz, está visitando vários estados do Nordeste para discutir a implantação dos programas.

“Um dos programas que estamos implantando no Nordeste e está dando certo é o programa da Portaria 603/MAPA, que é do fortalecimento dos pequenos irrigantes através de kits de irrigação. Levar tecnologia para o campo com capacitação, trabalhar a agricultura irrigada por gotejamento, seja na fruticultura, oleicultura, na produção de hortaliças e suporte forrageiro. Estamos traçando essas estratégias junto ao Senar, pedindo apoio através da capacitação e assistência técnica, algo que já vem sendo conduzido pelo MAPA”, afirma Mychel.

Ainda segundo Mychel Ferraz, no mês de setembro será lançado outro programa de fortalecimento da irrigação no Nordeste. “Quando falamos em expansão de área de irrigação, também falamos de crédito e fizemos esse projeto junto com o Nordeste e foi aprovado. Vamos ter uma taxa de juros atrativa para o pequeno, médio e grande produtor. Um novo rumo que o Nordeste vai tomar e o produtor vai ter uma assistência técnica de qualidade junto ao Senar”.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, enfatizou a importância do fortalecimento da parceria com o MAPA para a execução de ações voltadas para o produtor.

“Hoje atendemos 200 produtores e vamos atender 800 no próximo ano, através da assistência técnica. Os programas propostos pelo MAPA combinam com toda a diretriz da CNA e este programa chega no momento certo. O Sistema Faese/Senar está à disposição para oferecer o treinamento que for preciso para que o projeto seja executado com sucesso”, enfatizou.

O superintendente estadual do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Haroldo Álvaro Araújo, ressaltou a importância da parceria do MAPA com o Senar e as Federações da Agricultura, para que suas atividades sejam executadas.

“É importante essa aproximação com o MAPA, pois trabalhamos com parcerias institucionais e dentro destes parceiros, o Senar e as Federações Estaduais da Agricultura estão entre os mais importantes. As ações do MAPA para serem executadas e chegarem até o produtor precisam de parceiros, e nesta linha o Senar é o principal parceiro nestas políticas”, afirmou Haroldo.

Fonte e foto assessoria