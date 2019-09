MULHER E FILHO DO EX-PREFEITO DE PROPRIA SOFREM ACIDENTE NA BR 101

06/09/19 - 15:47:01

A esposa e filho do ex-prefeito por Propriá, José Américo, foram vitimas de um acidente na manhã desta sexta-feira (06) na BR 101, próximo ao município de Larajeiras na Grande Aracaju.

As informações são de que o veículo saiu da pista após desviar de um buraco, e o carro acabou caindo em uma ribanceira e capotou, parando em um matagal com as rodas para cima.

Mesmo o carro capotando, as pessoas que estavam no veículo não tiveram graves ferimentos graves.