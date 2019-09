Pastor Alves volta a criticar Jony Marcos e diz que “ele chegou de carona em no grupo”

06/09/19 - 10:27:21

O vereador pastor Carlito Alves (Republicano) voltou a fazer duras criticas ao presidente do antigo PRB e hoje Republicano, o ex-deputado federal Jony Marcos e que segundo o vereador “não aparece em Aracaju e vive em Brasília. Ele chegou de carona no grupo”.

A afirmação do vereador pastor Alves foi feita na manhã desta sexta-feira (06) durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre. Segundo Alves, os integrantes da agremiação está há quatro meses sem se reunir e isso está prejudicando àqueles que pretendem disputar o pleito no ano que vem (2020). “Eu já recebi convite para ingressar no PSD do governador Belivaldo Chagas, do DEM, de meu amigo e meu líder Vinicius Porto. Então, é preciso ter uma decisão, fortalecer o nosso grupo, mas ele não se preocupa”, afirmou o vereador e reafirmou: “ele chegou de carona em nosso grupo”.

Carlito Alves afirma que “meu amigo Jony, de quem eu gosto muito, vive em Brasília e todos nós sabemos que lá, funciona até quinta, mas mesmo assim ele não aparece”, explicou o vereador afirmando ainda que “me peça tudo, mas não me peça para morrer”, brincou Carlito, explicando que sem reuniões “não tem como formar grupo”.

Ainda sobre a necessidade do partido realizar reuniões, o vereador Carlito informou que o ex-vereador Adriano Taxista tem procurado marcar uma reunião com Jony Marcos, mas sem sucesso. “Na verdade, Jony traiu o partido com o silêncio. Por isso eu digo, venha para Sergipe. Veja, o Adriano Taxista foi recusado. Ele tenta marcar um encontro com Jony, mas ele não responde as mensagens”, lamentou o vereador.

Procurado para falar sobre o que disse Pastor Alves, o ex-deputado federal Heleno Silva, preferiu apaziguar os ânimos, afirmando que “a preocupação de Alves é pertinente,mais nenhum partido ainda conseguiu fechar chapa. Posso dizer que vamos ter um encontro em Aracaju no dia 19 e posso garantir que todos estão se movimentando”, disse Heleno.

Ao final da entrevista, Carlito Alves comentou sobre um projeto do colega vereador Américo de Deus, que tem um projeto criando a Parada LGBT como Patrimônio Cultural e Imaterial. O parlamentar se posicionou contra o projeto já que segundo ele, ao se tornar Imaterial, as despesas seriam por conta do município. “Nada contra os LGBTs, inclusive tenho uma funcionária e sempre digo, eu gosto de seu trabalho. Nada contra, mas é preciso que se faça como eu que, quando acontece movimentação cristã, em pago de meu bolso”, afirmou e finalizou brincando: “Américo, virgula, não é de Deus”. Quando ao projeto de Américo de Deus, Carlito informou que pelo menos quatro parlamentares já se posicionaram contrários.

Munir Darrage