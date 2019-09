PC prende mulher tentando entrar com aparelho celular em delegacia

06/09/19 - 17:00:50

A suspeita disse que atendia a um pedido feito pelo marido custodiado na unidade

A Polícia Civil, na tarde dessa quinta-feira, 5, prendeu Zélia dos Santos, 40 anos, por tentar ingressar com um celular dentro da carceragem da Delegacia de Canindé de São Francisco, onde o marido dela encontra-se custodiado.

De acordo com informações do delegado Fábio Santana, o policial plantonista, ao verificar atentamente os itens que a mulher transportava, percebeu que havia um celular escondido dentro dos lençóis.

Os policiais conduziram Zélia para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Em defesa própria, a suspeita alegou que levou o aparelho a pedido do marido.

Fonte e foto SSP