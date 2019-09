Prefeitura municipal de São Cristóvão busca parceria com Banese

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, recebeu a gerente de negócio do Banese, Mariana Amaral, para discutir parcerias para o município. Entre os temas, apoio à 36° edição do Fasc; realização do programa Banese em Ação no município e convênio para que servidores possam acessar empréstimo consignado junto ao Banco do Estado.

O convênio para servidores deve ser assinado até o fim deste mês. Com isso, clientes Banese contam com linhas de crédito consignado com taxas especiais, a partir de 1.3% e prazo de até 120 meses para pagamento, condições especiais para portabilidade de crédito para o Banese, além de financiamento imobiliário com as menores taxas do mercado, clube de vantagens Clube + com descontos em cinema, farmácias e diversos outros estabelecimentos.

Sobre o Banese em Ação, o projeto conta com a participação de diversos órgãos e instituições objetivando aproximar serviços diversos dos municípios sergipanos, simplificando a vida da população que vive nas cidades do interior. Em São Cristóvão, o Banco irá alinhar com a Fundação de Cultura e Turismo e com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura melhor data para realização da ação.

“Nossa gestão está sempre buscando melhorar a rotina do servidor. A parceria com o Banese tem esse objetivo, já que é mais uma opção de bancária para nosso colaborador. Do mesmo modo, firmamos parcerias com o Ipesaúde e com a Estácio a fim de que o servidor tenha ofertas de plano de saúde e de ensino superior mais atrativas, melhorando sua qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade do serviço prestado”, afirmou Marcos Santana.

