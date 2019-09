Prefeitura realiza mutirão de castração de animais em hospital veterinário

06/09/19 - 13:25:33

Por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju realizou na manhã desta sexta-feira, 6, no Hospital Veterinário da Faculdade Pio Décimo, um mutirão de castração gratuita de animais.

A castração é uma cirurgia simples, rápida e de recuperação tranquila, que permite ao animal voltar às suas atividades normais em pouco dias. O procedimento cirúrgico é chamado de orquiectomia, pois são retirados os testículos, e assim o animal deixa de produzir espermatozóides.

Segundo a gerente do Centro de Controle de Zoonose (CCZ) Marina Sena, a maioria das pessoas ainda tem preconceito com a castração por não conhecerem os benefícios e vantagens que esse procedimento pode proporcionar aos animais.

Importância

“Escolher castrar seu animal não é uma forma de maltrato, muito pelo contrário, é um procedimento que só conta a favor dos bichinhos. A castração previne a ocorrência de doenças reprodutivas, como câncer de próstata [no caso dos machos], câncer de mama e uterino, e ainda infecções graves no útero. Além disso, cadastrados, os animais saem menos de casa e com isso tem menor risco de adquirir doenças ou sofrer com envenenamentos, maus tratos e atropelamentos nas ruas, tornando-se mais calmos e ainda diminuindo a demarcação de território”, explicou.

Segundo Marina, a recuperação dura, em média, de três a cinco dias após a castração. “Embora seja um procedimento simples, alguns animais, principalmente gatos, ficam bastante estressados quando entram na sala de pré-operatório, por estarem em um ambiente desconhecido, mas com calma e um pouquinho de carinho eles já ficam mais calmos”, esclareceu.

Parceria

O diretor do Hospital Veterinário, Emerson Israel Mendes, destacou a importância da parceria com a SMS e também falou sobre os benefícios do procedimento. “É muito importante esta parceria com a Saúde. Nós disponibilizamos o hospital para funcionar como unidade de retaguarda do Castramóvel. Os animais que passam por cirurgias no Castramóvel, caso haja alguma complicação, eles são encaminhados para este hospital. Hoje, estamos fazendo um grande mutirão, onde realizaremos mais de 50 cirurgias”, afirmou.

Para a estudante do último período de Medicina Veterinária, Manuela Regina Almeida, participar destes mutirões é muito gratificante. “Como estudante além de aprender muito nestas ações, praticamos o bem ao próximo, ajudando cada família de baixa renda e que não teria condições de castrar seu filhotinho”, disse.

Jeneilde Santos levou seu gatinho “Tunico”, que com a saúde em dia, passou pelo procedimento. Para ela, a existência deste mutirões é benéfica, tanto para o animal, como também para o tutor. “Procurei me informar sobre o porquê eu deveria castrar meu animal e, entre as tantas coisas boas que soube, o prolongamento da vida deles foi o que mais me motivou. Além disso, é um tratamento feito de graça, então, não havia desculpa para eu deixar de trazê-lo”, afirmou.

Dados

Em janeiro de 2019 foi finalizada as castrações dos animais cadastrados do bairro Bugio, com um total de 24 cirurgias. Em fevereiro deste ano, por solicitação da Emsurb, foram realizadas castrações nos animais que vivem soltos no Parque da Sementeira, Cemitério São João Batista e Parque dos Cajueiros, num total de 36 cirurgias.

De março a maio, no bairro América, foram realizadas mais de 150 cirurgias de animais cadastrados. Em julho, foram realizadas na Cohidro, 22 cirurgias. Somente neste ano se 2019, já foram realizadas 234 cirurgias.

Fonte e foto assessoria