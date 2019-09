Santa Maria contabiliza 80 dias sem registro de homicídios

06/09/19 - 12:54:11

O resultado é fruto das ações integradas entre as polícias Civil e Militar

Nesta sexta-feira (06), às 6h, o bairro Santa Maria completou 80 dias sem registro de homicídios. O resultado positivo é fruto do trabalho integrado que vem sendo desempenhado pelas polícias Civil e Militar no combate ao crime no local, visto por muitos anos como o mais perigoso da capital sergipana.

A última ocorrência registrada pelas polícias ocorreu às 6h do dia 17 de junho. De lá até hoje, o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), a 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ampliaram os esforços no policiamento, abrangendo tanto as abordagens policiais, quanto o trabalho investigativo de todas as ações criminosas cometidas no bairro.

Redução

O Santa Maria saiu de 72 homicídios em 2015 para 23 casos, até agora, em 2019. Outro detalhe importante são as investigações em conjunto feitas pelo Departamento deHomicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

