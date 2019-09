Sessão especial na Câmara irá discutir direitos da pessoa com deficiência

06/09/19 - 17:00:17

Atividade faz parte da programação da 7ª Semana Aracaju Acessível

O Dia Nacional e Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, será marcado por um momento de diálogo sobre direitos e inclusão durante sessão especial na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), realizada na sexta-feira, dia 20. A ação faz parte da 7ª Semana Aracaju Acessível, organizada pelo vereador Lucas Aribé, que este ano conta com o tema A Arte de Incluir.

Durante a sessão, pessoas com deficiência que se destacam no enfrentamento às adversidades irão utilizar a tribuna para contar suas histórias de superação, e colocar em pauta a inclusão através do esporte, turismo, cultura e lazer. O público irá ouvir os depoimentos do escritor Reginaldo Paes, da integrante da companhia Loucurarte, Luiza Fernando Conceição, do paraciclista Rayr Barreto, do paratleta Enaldo Boaventura, da turismóloga Cristina Santos, e do presidente do Centro de Surdos de Aracaju (Cesaju), Pablo Ramon.

“A participação ativa das pessoas com deficiência é fundamental para a garantia de uma sociedade inclusiva. Por isso, ocupar também o espaço da Câmara é significativa, pois reflete a necessidade de manter a inclusão sempre em pauta no Legislativo aracajuano”, avalia o vereador Lucas Aribé.

A sessão será realizada a partir das 9h. Em seguida, haverá o Almoço com Acessibilidade, no restaurante-escola do Senac, Cacique Chá Bistrô, onde os alunos da instituição aprendem na prática sobre o atendimento às pessoas com deficiência.

A Semana Aracaju Acessível é realizada há sete anos pelo vereador Lucas Aribé, em alusão ao Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa Com Deficiência. Com o apoio de diversos parceiros das iniciativas pública e privada, além de entidades do terceiro setor, a série de eventos discute e estimula práticas inclusivas e iniciativas de valorização da pessoa com deficiência.

Da assessoria