Síndrome de Jackson

06/09/19 - 08:27:28

Dependesse apenas de José Carlos Machado, presidente estadual do DEM, a senadora Maria do Carmo Alves disputaria a Prefeitura de Aracaju em 2020. Caso aceite a sugestão, a demista poderá repetir o fracasso do ex-governador Jackson Barreto (MDB) que, após anunciar aos quatro cantos sua aposentadoria política, tentou se eleger senador e foi surrado nas urnas. No começo deste ano, dona Maria também prometeu não disputar mais qualquer cargo eletivo, pois já viu “muita bagaceira na política”. Aliás, a senadora já tentou ser prefeita da capital em 1996, obtendo apenas 21,80% dos votos e ficando atrás de Ismael Silva (PT) e do vitorioso João Gama (MDB). Encarar o mesmo desafio 24 anos depois, parece ser muito arriscado, principalmente após ela ter assistido o retumbante fracasso eleitoral do marido João Alves Filho (DEM), que teve minguados 9,99% dos votos ao tentar se reeleger prefeito de Aracaju, em 2016. Tomara que a derrota do esposo sirva de exemplo e que a síndrome de Jackson Barreto não contamine dona Maria. Marminino!

Sete a um

Apesar da grave crise econômica, o Fundo Eleitoral de 2020 poderá ser de exagerados R$ 3,2 bilhões. Este é o desejo da maioria dos 263 deputados federais que votaram favoráveis aos destaques que abriram brecha para aumentar o valor do fundo. Dos oito parlamentares sergipanos, o pedetista Fábio Henrique foi o único que votou contra a matéria. Este foi o primeiro passo do Congresso para aumentar o valor do Fundo Eleitoral, que hoje já é de R$ 1,7 bilhão. Um absurdo!

Expluídos gritam

O desfile cívico deste 7 de Setembro será encerrado pelo Grito dos Excluídos. Em sua 25º edição, a manifestação popular trás como tema “Este sistema não vale. Lutamos por Justiça, Direitos e Liberdade!”. O Grito vai protestar contra a ameaça aos avanços democráticos e condenar a famigerada reforma da Previdência. Em Aracaju, a concentração acontecerá na Praça Fausto Cardoso, devendo a caminhada sair às 10h, rumo à avenida Barão de Maruim. Participe!

Terrivelmente machista

Esse é mesmo o governo dos machistas. Depois do presidente Jair Bolsonaro (PSL), agora foi a vez de o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamar de feia a primeira-dama da França, Brigitte Macron. A nova agressão à francesa ocorreu enquanto o ministro falava para empresários cearenses: “É feia mesmo, não é nenhuma mentira”, vomitou o ministro mequetrefe, certamente para agradar o misógino capitão de pijama. Crendeupai!

Vale-grana

Boa parte dos trabalhadores troca o vale-refeição por dinheiro. De acordo com pesquisa do Instituto Data popular, quase quatro em cada 10 assalariados vendem o vale-refeição. No estudo, 36% disseram que torraram o benefício nos cobres pelo menos uma vez no último semestre. Já 60% trocaram o vale-refeição por dinheiro mais de duas vezes. Cruz, credo!

Baculejo nas contas

As contas da Prefeitura de Canindé do São Francisco vão passar por um rigoroso baculejo. O Tribunal de Contas de Sergipe decidiu agir após receber denúncias do Ministério Público informando que a administração de Canindé vive “um verdadeiro caos”. Para se ter uma ideia do tamanho da crise naquele município, os salários dos servidores estão atrasados há quase dois meses e as unidades de saúde funcionam precariamente. Danôsse!

Dois em um

O sindicalista Valdevan Noventa (PSC) está à frente da greve dos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo. Presidente licenciado do Sindimotorista, o deputado federal por Sergipe explica que a paralisação visa protestar contra a redução de frota de ônibus. Valdevan vai precisar de muita disposição para defender os interesses dos rodoviários paulistas sem prejudicar o seu projeto político em Sergipe. Haja fôlego!

Batendo chapa

Cerca de 26 mil petistas elegem, domingo agora, o novo presidente do PT em Sergipe. O cargo é disputado pelo deputado federal João Daniel e pelo sindicalista professor Dudu. Confiante na reeleição, Daniel defende a necessidade de “construir um partido cada vez mais popular e democrático”. Por sua vez, professor Dudu critica alguns dirigentes petistas “que se adaptaram aos gabinetes refrigerados, ternos alinhados e passaram a achar normal fazer aliança com a direita, inclusive com golpistas”. Aff Maria!

Jabazeiros ameaçados

E o vereador Cabo Amintas (PTB) promete denunciar os contratos firmados pela Câmara de Aracaju com os órgãos de comunicação. O parlamentar garante que “uma pequena parte da imprensa jabazeira tem muita explicação pra dar à população”. Tomara que os Sindicatos dos Jornalistas, e dos Radialistas cobrem ao vereador falastrão os nomes dos veículos e dos comunicadores que fazem “jabá” no Legislativo da capital. Homem, vôte!

Escolha desagrada

A escolha de Augusto Aras para a Procuradoria Geral da República desagradou muita gente. Entre os contrariados está Eunice Dantas, procuradora regional eleitoral de Sergipe. Pelas redes sociais, a moça perguntou ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) se ele já esqueceu que foi eleito com a bandeira de combater a corrupção. Por fim, a moça diz ser melhor “jairem” se acostumando com o retrocesso. Misericórdia!

