SUPEITO DE HOMICÍDIO MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS MILITARES EM TOMAR DO GERU

06/09/19 - 10:58:46

Um suspeito de homicídio entrou em confronto com equipes da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) durante a tarde dessa quinta-feira, 5. O fato ocorreu no município de Tomar do Geru, região Sul do estado.

Os policiais realizavam uma operação de combate ao tráfico de drogas no centro urbano do município quando visualizaram Jobson Douglas Santos Bomfim, 26 anos, em atitude suspeita. O homem efetuou disparos de arma de fogo contra os militares e empreendeu fuga subindo nos telhados de várias casas da vizinhança.

Durante o confronto, o suspeito foi atingido e socorrido, mas morreu no hospital municipal da cidade. Jobson estava sendo procurado por suspeita de homicídio no município de Paranavaí, localizado no Noroeste do estado do Paraná.

Foi apreendido com o suspeito um revólver calibre .38, e após buscas em sua residência, foram encontradas várias substâncias ilícitas tais como crack, cocaína e maconha, em embalagens prontas para comercialização.

Fonte: Ascom PM/SE