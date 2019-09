V Bienal do Livro de Itabaiana homenageará figuras marcantes da sociedade sergipana

06/09/19 - 06:03:49

Personalidades que contribuíram e ainda contribuem para o enriquecimento da história, da cultura e da literatura do Estado de Sergipe serão homenageadas durante a Bienal do Livro de Itabaiana. Nesta 5ª edição da maior feira literária sergipana, sete figuras ilustres emprestarão seus nomes para áreas temáticas da estrutura do evento contribuindo para seu engrandecimento.

A Bienal do Livro acontece de 11 a 15 de setembro, no Shopping Peixoto, em Itabaiana, tendo sua estrutura separado por setores: Palco da Palavra Adelardinho Júnior; Praça dos Escritores João Oliva; Tenda Cultural Quadrilha Junina Balança Mas Não Cai; Pavilhão do Conhecimento Fernando Lins; Auditório Domingos Pascoal; Cinema Ivan Valença; Corredor Cultural Escultor Zeus.

Conheça que são os homenageados

Adelardinho Júnior – Falecido em 2008, o radialista Adelardo Júnior era um autentico amante do rock e tocava os sons vibrantes das guitarras no programa Sabotagem e Celebration Day. Sempre a frente do seu tempo, o irreverente roqueiro costumava presentear seus ouvintes com brindes inúteis, levando alegria e descontração por onde passava. O comunicador dará nome ao Palco da Palavra, localizado na Praça de Alimentação do shopping.

João Oliva – O jornalista, escritor e membro da Academia Sergipana de Letras, João Oliva, faleceu em julho deste ano aos 97 anos. Autor de crônicas memoráveis de Sergipe e do Brasil, o homenageado foi o primeiro assessor de comunicação da Universidade Federal de Sergipe, atuou nos principais jornais de Sergipe e foi um dos escritores responsáveis pelos textos encartados na Enciclopédia dos Municípios, publicado pelo IBGE. O homenageado emprestará seu nome a Praça dos Escritores.

Quadrilha Junina Balança Mas Não Cai – Criada há mais de uma década, a quadrilha junina genuinamente de Itabaiana, vem representando o povo serrano nos mais diversos concursos da categoria, sempre com muita garra e determinação, assim como o povo itabaianense. O grupo dará nome a Tenda Cultural.

Fernando Lins – O professor e antropólogo Fernando Lins de Carvalho faleceu há quase um ano. O homenageado que emprestará seu nome ao Pavilhão do Conhecimento foi professor da Universidade Federal de Sergipe, da Fanese, diretor do Museu de Xingó e exerceu o cargo de secretário da Educação de Aracaju.

Domingos Pascoal – Professor, Escritor e Advogado. Graduado em Filosofia e Ciências Jurídicas, Pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas. Membro da Academia Sergipana de Letras e autor dos Livros: “Experimente Mudar” e “A Mudança Começa em Você”. Organizador do Concurso Literário de Conto, Crônica e Poesia da Loja Maçônica Cotinguiba I e II, das Antologias: Seleta do Encontro I, II, III e Antologia da Loja Maçônica Cotinguiba I e II. Incentivador da Cultura e da Literatura.

Ivan Valença – O jornalista Ivan Macêdo Valença iniciou na profissão ainda na adolescência, com apenas 13 anos, e um ano depois atuava como repórter no jornal Gazeta de Sergipe. Em 1971, junto com o publicitário Nazário Pimentel, fundou o Jornal da Cidade. Hoje, aos 72 anos, escreve colunas opinativas para sites e jornais.

Escultor Zeus – O famoso escultor itabaianense, Jorge Alves Siqueira, conhecido no meio artístico como Zeus, tem suas esculturas de madeiras talhadas ou arenitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sua arte é focada em esculpir imagens sacras com estilo inconfundível. O artista também produz imagens de temas nordestinos, como vaqueiro, cangaceiro e lavrador.

