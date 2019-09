“É dia de celebrar o amor da nossa pátria ao lado do povo sergipano”, diz Belivaldo Chagas

07/09/19 - 09:56:20

O governador Belivaldo Chagas participou na manhã deste sábado, 7 de setembro, do tradicional Desfile Cívico Militar, que foi realizado na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju, em comemoração a Independência do Brasil. No evento, o governador disse que “é ia de celebrar o amor da nossa pátria ao lado do povo sergipano”.

Ao lado do governador estava o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Luciano Bispo, deputados federais e estaduais, além do prefeito Edvaldo Nogueira e vereadores.

O tema escolhido para este ano é “Alfabetização Pra Valer- Pacto Sergipano pela Alfabetização na idade certa”.

Participaram do evento a policia militar, Polícia Rodoviária Federal, que levou para a avenida os agentes com as potentes motocicletas, várias escolas estaduais com os tradicionais desfiles estudantis.

A CPTRAN abrilhantou o Desfile Cívico 2019, levando 15 policiais militares à pé, nove nas novas viaturas e 16 motociclistas.