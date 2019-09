Edvaldo entrega obra de infraestrutura do Barroso, na Farolândia

07/09/19 - 08:26:29

O prefeito Edvaldo Nogueira, inaugurou, na noite desta sexta-feira, 6, a obra que mudou a face do loteamento Barroso, localizado no bairro Farolândia, zona Sul da capital. Ao lado de lideranças políticas, secretários e de toda comunidade, o gestor entregou a complementação da infraestrutura das ruas, pondo fim ao sofrimento de famílias que viveram, por muito anos, em meio a poeira e a lama. A conclusão do projeto urbanístico, que beneficiou 14 ruas, além da Travessa França e rua 2, é mais um compromisso firmado por Edvaldo, com os aracajuanos, que se concretiza. Ao todo, foram investidos mais de R$ 4 milhões na localidade, somando os recursos das duas etapas, conveniados com o Governo Federal.

“Eu estou feliz porque sei que esta obra é a felicidade de todos os moradores do Barroso. É mais uma obra que enche meu coração de alegria por poder entregá-la. Quando me candidatei, estive aqui, conversei com os moradores e me comprometi em fazer. Os recursos, inclusive, já estavam garantidos, mas o meu antecessor não os colocou em prática. Nós fomos lá, corremos atrás, recuperamos a verba e demos a ordem de serviço. É uma obra maravilhosa, que traz para o Barroso a qualidade de vida que os moradores merecem. Implantamos rede de esgoto, garantimos o saneamento básico, pavimentamos as ruas, ou seja, trouxemos a melhora efetiva para essa população. Sem contar que é uma obra esperada há quase 20 anos. Por isso, entregá-la é motivo de muita alegria, é uma sensação maravilhosa. São momentos como este que fazem valer a pena ser prefeito”, afirmou Edvaldo.

Realização

Radiante com a entrega da obra, a líder comunitária do Barroso, Adilma Gomes, lembrou que, a execução do projeto foi uma promessa do prefeito Edvaldo Nogueira. “Ele disse que faria e fez. A promessa foi cumprida e desejo que o mesmo venha a acontecer com outras comunidades. Acreditem em nosso prefeito porque temos um gestor que luta e trabalha pela população mais carente. Foram 18 anos de luta, sofrendo a discriminação daqueles que não nos enxergavam. Quando chovia, não conseguíamos andar nem a pé, nem de carro, era muito difícil. Hoje, graças a Deus, estamos vivendo outra realidade, com nossas ruas todas pavimentadas, com saneamento básico. Tenho certeza que a comunidade está muito feliz”, declarou.

O vereador e vice-líder da bancada governista, Seu Marcos, também elogiou a obra. Para ele, o trabalho da Prefeitura na região “trouxe mais dignidade às pessoas”. “Todo o investimento feito aqui mudou, por completo, a vida dessa comunidade que viveu tanto tempo no sofrimento. Muitas administrações passaram e não olharam pelo Barroso, mas graças a Deus, a gestão de Edvaldo está aí e fez diferente. Parabenizo a atual administração e também toda a população do Barroso pela grande obra”, salientou.

De mesmo modo, o aposentado Maurício Santos de Oliveira, destacou que “o sofrimento ficou no passado”. “Estou muito satisfeito com a conclusão dessa obra. O prefeito esteve aqui, viu nossa situação, muito buraco, muita lama, e prometeu que faria a obra. Hoje estamos aqui, com ruas asfaltadas, tudo bonito porque ele fez. Moro aqui há 12 anos e posso dizer que ninguém passava por essas ruas. Acabou aquela confusão de lama. Nossa vida é outra”, comemorou.

Projeto Urbanístico

A obra que deu novo sentido à vida dos moradores incluiu infraestrutura completa e foi dividida em duas etapas. A primeira contemplou a Travessa França e rua 2 com serviços de drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação asfáltica, construção de passeios com rampas de acessibilidade, meios-fios, implantação de sinalização e placas de identificação dos logradouros. Foram investidos pouco mais de R$ 1 milhão nesta fase.

Para a segunda etapa foram designados R$ 3.334.811,48. O projeto envolveu serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, pavimentação em paralelepípedo na comunidade Senhor do Bonfim, além de construção de meios-fios, calçadas em concreto com rampas de acessibilidade, e sinalização vertical e horizontal. Foram contempladas as ruas Tenente Aragão; Marculino M. Ramos; Joaquim Bezerra; Lúcio Prado “A”; travessas das Acácias; Joaquim Bezerra; Paris e Travessa “A”. Na comunidade Senhor do Bomfim, receberam as intervenções as ruas “B”; “C”; “D”, “E” e “F”.

Acompanharam a inauguração o deputado federal João Daniel; o ex-deputado federal, Adelson Barreto; o presidente da Câmara, vereador Nitinho Vitale; os vereadores Fábio Meireles, Bigode do Santa Maria, Seu Marcos, Camilo Lula, Zezinho do Bugio; além de secretários municipais e da comunidade.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA