GUILHERME BOULOS ARTICULA OPOSIÇÃO A BOLSONARO EM ARACAJU, NO DIA 11

07/09/19 - 09:20:18

Na próxima quarta-feira, dia 11, Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e ex-candidato à presidência pelo PSOL, estará novamente em Aracaju. Desta vez, para articular amplos setores democráticos em oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Boulos está em caravana e vai passar por oito estados do país, começando por Sergipe. O objetivo da visita é debater com a população os desafios do Brasil. Na capital sergipana, a agenda será extensa e inclui conversas com lideranças de movimentos sociais e partidos políticos, encerrando com um grande debate na Universidade Federal de Sergipe, as 19h na Praça da Democracia.

Para Guilherme Boulos, o momento exige a articulação dos setores democráticos da sociedade para parar Bolsonaro e seu governo de retrocessos. “Todos os dias são vários ataques novos. Você acorda de manhã, ele demitiu o presidente do INPE porque divulgou dados do desmatamento. Quando você vê, já indicou o filho embaixador, depois pauta a venda de bancos públicos e da Petrobrás, cria uma política de destruição da ciência nacional, como o projeto Future-se. Nesse ritmo ele tenta paralisar a nossa reação. Mas nós é que vamos parar ele”, afirmou.

Fonte: assessoria de imprensa