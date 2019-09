HOMEM É ASSASSINADO EM FRENTE A RESIDÊNCIA E JOVEM É BALEADO EM ASSALTO

07/09/19 - 09:02:30

Sexta-feira movimentada termina com vários assaltos e mortes no interior do estado

A sexta-feira (06) foi de muita movimentação na área policial e várias ocorrências de assaltos, assassinatos e roubos de moto foram registrados.

Em Estância, um homem morreu assassinado na porta de sua residência e as informações são de que momentos antes, ele teria discutido com uma pessoa. Segundo populares, após o incidente, ele estaria em sua casa assistindo programas na TV quando o desafeto chegou e o matou. Nas redes sociais a recomendação é: “não saia de casa a noite”.

Em Carira, a violência também deixou uma vitima. Um jovem que estava em uma motocicleta foi abordado por elementos no Povoado Perdidos. O jovem teria reagido ao assalto e os marginais efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu a vitima no abdômen. Em seguida os marginais fugiram levando a sua motocicleta.

Ele foi socorrido e levado para o hospital regional daquele município onde recebeu os primeiros socorros. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Matéria atualizada para correção de informações