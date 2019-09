JOVEM DE 19 ANOS MORRE EM ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS DE PASSEIO

07/09/19 - 10:18:10

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio faz mais uma vitima fatal em Aracaju. Desta vez, o acidente ocorrido por volta das 22 horas desta sexta-feira (06), foi registrado próximo ao farol que dá acesso à Universidade Tiradentes, em Aracaju. Com o impacto, um dos veículos acabou capotando.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer as vítimas, mas devido a gravidade dos ferimentos, o jovem identificado como Joel, 19 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

Foto redes sociais