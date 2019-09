LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA SAI PARA 33 APOSTADORES DE 23 CIDADES

07/09/19 - 07:07:36

Maior prêmio da história da modalidade premiou com mais de R$ 3 milhões cada um dos ganhadores

A premiação do concurso especial da Lotofácil da Independência (1.861) foi de R$ 102.178.005,15, maior prêmio oferecido pela modalidade em todos os concursos já realizados. O sorteio realizado nesta sexta-feira (6), premiou 33 apostadores. Os ganhadores são de Luís Eduardo Magalhães (1), Salvador (3), Fortaleza (1), Aparecida de Goiânia (1), Belo Horizonte (1), Pará de Minas (1), São Lourenço (1), Três Marias (1), Anaurilândia (1), Água Boa (1), Alta Floresta (1), Ananindeua (1), Recife (1), Farol (2), Nova Iguaçu (1), Rio de Janeiro (3), Bauru (1), Campinas (1), Guarulhos (1), Laranjal Paulista (1), Praia Grande (1), Santo André (1), São Paulo (2) e Várzea Paulista (1). E ainda, 3 apostas foram ganhadoras pelo canal eletrônico.

Os números sorteados foram 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25, e os apostadores que acertaram as 15 dezenas vão receber, individualmente, R$ 3.014.770,55. Na segunda faixa de premiação, 5.589 apostadores acertaram 14 números e vão levar R$ 1.786,85 cada. 206.981 apostadores acertaram 13 números e cada um irá receber R$ 20. Os apostadores que acertaram 12 números vão receber R$ 8 e os que acertaram 11 números ganharão R$ 4.

Em todo o território nacional, foram registrados 33.586.769 bilhetes. As vendas para a Lotofácil da Independência começaram em 29 de julho e o total arrecadado foi de R$ 288.899.56,00.

Retrospectiva das premiações da Lotofácil da Independência:

Desde setembro de 2012, a CAIXA realiza o sorteio especial Lotofácil da Independência. Veja abaixo as principais premiações e números de ganhadores:

Resgate do Prêmio:

Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados nas Unidades Lotéricas. Para prêmios superiores a esse valor, o pagamento é realizado somente nas agências da CAIXA.

Nas apostas realizadas no Loterias Online, a solicitação do resgate tem início no próprio portal. Para receber o valor em lotérica, o ganhador deve selecionar a opção relativa a resgate de prêmio em lotérica, quando será gerado e apresentado o “Código de Resgate”, composto de 6 dígitos e com validade de 24 horas. Após esse procedimento, o cliente deve comparecer em qualquer unidade lotérica para receber seu prêmio. Para isso, será necessário informar o número de seu CPF e o “Código de Resgate”, conforme comando do operador.

Para resgatar o prêmio em uma agência da CAIXA, o ganhador pode comparecer diretamente apenas com o comprovante impresso da aposta feita no Portal Loterias Online, não sendo necessário o “Código de Resgate”.

Para os apostadores que possuem conta no Mercado Pago, também é possível resgatar prêmios de até R$ 1.903,98 direto nesta conta. Para isso, basta o ganhador acessar a aposta premiada no portal e selecionar “Mercado Pago” como local de pagamento, informar o e-mail de seu cadastro no Mercado Pago e confirmar o resgate.

Prêmios não resgatados em até 90 dias após o sorteio são repassados integralmente ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Assessoria de Imprensa da CAIXA