Missa de Sétimo Dia do sr. Nilton Rodrigues será no próximo dia 11

07/09/19 - 08:20:50

A família de Nilton Rodrigues convida familiares e amigos para a Missa de Sétimo Dia em memória do seu falecimento. Ele era natural do Rio Janeiro, construiu uma história profissional dedicada ao ramo do transporte de cargas, e desde os seus 31 anos em Aracaju, contribuiu ao lado de sua família para com o setor de transporte em geral.

A cerimônia será no próximo dia 11, às 19h, na paróquia Jesus Cristo Ressuscitado.

Breve biografia

Nilton Rodrigues é natural do Rio Janeiro, tem 74 anos e uma história profissional dedicada ao ramo do transporte de cargas. Aos 31 anos, o carioca, mas com raízes sergipanas, foi transferido para Aracaju, pela empresa de mudanças e cargas pesadas, Preferidas Transportes, para implantá-la na nova cidade. Para a capital sergipana trouxe esposa e filhos (ainda crianças) e construiu uma história de sucesso. Em 1980, criou seu próprio empreendimento, a Nilmar Mudanças e Transportes Ltda.

Participou do movimento de fundação do SEST SENAT. Também fundou em fevereiro de 1995 o – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sergipe – SETCESE -, além de ser filiado, diretor e vice-presidente do setor de cargas da Federação das Empresas de Transporte dos Estados da Bahia e Sergipe (FETRABASE) e conselheiro do Conselho Regional Nordeste IV do SEST SENAT BAHIA e Sergipe. Nilton Rodrigues é pai de Danielle Queiroz, supervisora regional do SestSenat das unidade de Alagoas e Sergipe.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju